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亚洲 | 2015年 1月 30日 星期五 19:12 BJT

国际油市：亚洲380-cst船用燃料油升水升至逾两周高点，因付运吃紧

路透新加坡1月30日 - 亚洲380-cst船用燃料油升水周五升至逾两周
高点，受船用燃油市场付运紧俏支撑。
    
    路透数据显示，380-cst船用燃料油升水BK380-B-SINFO380-SIN
上升0.92美元，报每吨5.58美元。
    
    交易商称，据闻部分码头装卸油品的运作拥挤，导致供应链略受挤压
。
    
    现货市场无成交回报。(完)
        
    NYMEX原油                NYMEX原油电子盘          [O
/SCN]
    NYMEX主力合约             伦敦布兰特主力合约       <L
COc1>
    亚洲燃料油            亚洲柴油              [MDIS
/ACN]
    亚洲石脑油            国际油市相关新闻  [CRU|PROD
-CMN]
    EIA/API周度库存比较  OPEC相关新闻          [OPEC
-CMN]
    产油国官方售价英文原文   

 (编译 张若琪 审校 蔡美珍)
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