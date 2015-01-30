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亚洲 | 2015年 1月 30日 星期五 19:08 BJT

中港个股：兖州煤业预计去年净利同比增逾1倍，得益于汇兑收益

路透香港1月30日 - 中国主要煤炭生产商--兖州煤业 周五称，预计2014年度净利同比增长约105%，受汇兑收益等因素带动。

兖煤于联交所一份声明中称，业绩预增的原因是去年度无需计提采矿权资产减值损失，加上期内录得汇兑收益以及销售成本大幅下降，均令净利润有所增加；即使计入煤价下滑以及澳洲子公司冲回以前年度所得税收的影响，年内净利仍然净增14亿元人民币。

按中国会计准则，公司于2013年度净利12.712亿元，每股收益0.26元。

稍早其主要竞争对手中煤能源 预计去年度净利大减75-85%，受累于煤价下滑。

兖煤H股周五收跌2.06%，报6.18港元；其A股亦跌近1%，报13.34元人民币。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here) (记者 雷美珍；审校 林高丽)
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