中港个股：兖州煤业预计去年净利同比增逾1倍，得益于汇兑收益

日本股市：日经指数继昨日大涨后丧失动能，索尼攀高
日经指数早盘收跌0.08%至19,879.98点。该指数距离周一所及的2015年12月以来最高位19,929.48点仍仅一步之遥。马克龙赢得法国总统大选改善了投资者风险人气，促使日股周一上涨。
路透香港1月30日 - 中国主要煤炭生产商--兖州煤业 周五称，预计2014年度净利同比增长约105%，受汇兑收益等因素带动。
兖煤于联交所一份声明中称，业绩预增的原因是去年度无需计提采矿权资产减值损失，加上期内录得汇兑收益以及销售成本大幅下降，均令净利润有所增加；即使计入煤价下滑以及澳洲子公司冲回以前年度所得税收的影响，年内净利仍然净增14亿元人民币。
按中国会计准则，公司于2013年度净利12.712亿元，每股收益0.26元。
稍早其主要竞争对手中煤能源 预计去年度净利大减75-85%，受累于煤价下滑。
兖煤H股周五收跌2.06%，报6.18港元；其A股亦跌近1%，报13.34元人民币。（完）
欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here) (记者 雷美珍；审校 林高丽)
日经指数早盘收跌0.08%至19,879.98点。该指数距离周一所及的2015年12月以来最高位19,929.48点仍仅一步之遥。马克龙赢得法国总统大选改善了投资者风险人气，促使日股周一上涨。
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年% 上年同月（季）按 年% 2017年3月 零售销售值 +3.1 -5.8 -9.8 2017年3月 零售销售量 +2.7 -6.2 -7.8 2017年3月 综合消费物价指数(CPI) +0.5 -0.1 +2.9 2017年3月 甲类消费物价指数(CPI +0.2 -0.6 +3.0 A) 2016
铜价周一触及四个月低位，此前公布的数据显示，全球最大铜消费国--中国的铜进口骤降，这增强了投资者对需求的悲观看法。上周，大量铜流入伦敦金属交易所(LME)仓库。