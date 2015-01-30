国际油市：亚洲柴油正价差走阔，因更多印度现货供给入市

路透新加坡1月30日 - 亚洲柴油正价差周五走阔，交易商称，因涌现更多来自印度的现 货供给。 交易商称，印度芒格洛尔炼油石化公司寻求出售一批船期为3月初的柴油及航煤船货， 而台湾及韩国的供给因炼厂维修而减少，两者可能抵销。 印度Essar Oil出售一批2月出口的航煤船货，交易商称，可能是为了利用航煤与柴油价 差强劲的机会。 交易商称，Essar Oil出售37,000吨航煤，2月11-15日由Vadinar装运，为该公司2013年 9月以来首次此类船货。 这批船货似乎以较新加坡报价每桶升水0.50美元卖给BP，但无法获得证实。 斯里兰卡有现货柴油需求，Ceylon石油公司(Ceypetco)寻求购买一笔柴油及汽油船货， 3月底交付。 交易商称，马来西亚国家石油公司(Petronas)似乎售出一笔含硫量500 ppm柴油船货，2 月16-18日由Melaka装运，价格为每桶贴水0.3-0.4美元。(完) NYMEX原油 NYMEX原油电子盘 NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约 亚洲燃料油 亚洲柴油 亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN] EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻 产油国官方售价英文原文 (编译 蔡美珍；审校 张若琪)