国际油市：亚洲柴油正价差走阔，因更多印度现货供给入市

日本股市：日经指数继昨日大涨后丧失动能，索尼攀高
日经指数早盘收跌0.08%至19,879.98点。该指数距离周一所及的2015年12月以来最高位19,929.48点仍仅一步之遥。马克龙赢得法国总统大选改善了投资者风险人气，促使日股周一上涨。
路透新加坡1月30日 - 亚洲柴油正价差周五走阔，交易商称，因涌现更多来自印度的现 货供给。 交易商称，印度芒格洛尔炼油石化公司寻求出售一批船期为3月初的柴油及航煤船货， 而台湾及韩国的供给因炼厂维修而减少，两者可能抵销。 印度Essar Oil出售一批2月出口的航煤船货，交易商称，可能是为了利用航煤与柴油价 差强劲的机会。 交易商称，Essar Oil出售37,000吨航煤，2月11-15日由Vadinar装运，为该公司2013年 9月以来首次此类船货。 这批船货似乎以较新加坡报价每桶升水0.50美元卖给BP，但无法获得证实。 斯里兰卡有现货柴油需求，Ceylon石油公司(Ceypetco)寻求购买一笔柴油及汽油船货， 3月底交付。 交易商称，马来西亚国家石油公司(Petronas)似乎售出一笔含硫量500 ppm柴油船货，2 月16-18日由Melaka装运，价格为每桶贴水0.3-0.4美元。(完) NYMEX原油 NYMEX原油电子盘 NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约 亚洲燃料油 亚洲柴油 亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN] EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻 产油国官方售价英文原文 (编译 蔡美珍；审校 张若琪)
日经指数早盘收跌0.08%至19,879.98点。该指数距离周一所及的2015年12月以来最高位19,929.48点仍仅一步之遥。马克龙赢得法国总统大选改善了投资者风险人气，促使日股周一上涨。
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年% 上年同月（季）按 年% 2017年3月 零售销售值 +3.1 -5.8 -9.8 2017年3月 零售销售量 +2.7 -6.2 -7.8 2017年3月 综合消费物价指数(CPI) +0.5 -0.1 +2.9 2017年3月 甲类消费物价指数(CPI +0.2 -0.6 +3.0 A) 2016
铜价周一触及四个月低位，此前公布的数据显示，全球最大铜消费国--中国的铜进口骤降，这增强了投资者对需求的悲观看法。上周，大量铜流入伦敦金属交易所(LME)仓库。