国际油市：亚洲石脑油裂解价差回升至近两个月高点

路透新加坡1月30日 - 石脑油裂解价差周五回升至近两个月高点每吨 87.43美元，因本周北亚的2月底-3月船货需求强劲。 单是本周，台湾、日本和韩国就敲进至少达350,000吨石脑油，促使 成本加运费(C&F)即期价格1月28日回到升水区间，为六个月来首次。 需求强劲，加上欧洲运往亚洲的船货因天气不佳延迟，造成基本面转 强，也提高了印度的即期价格。 印度巴拉特石油(BPCL)出售35,000吨2月11-13日从Kochi运至Itochu 的石脑油，离岸价格(FOB)每吨较中东报价高约20美元，据路透数据，这 是逾五个月来自Kochi出售船货最高报价。 3月起亚洲将进入炼油厂维修高峰期。 新加坡现货交易方面，有三笔汽油交易成交，买方均为托克(Trafigu ra)。 但连续两天无石脑油交易成交。(完) NYMEX原油 NYMEX原油电子盘 [O /SCN] NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约 <L COc1> 亚洲燃料油 亚洲柴油 [MDIS /ACN] 亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD -CMN] EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻 [OPEC -CMN] 产油国官方售价英文原文 (编译 张若琪 审校 蔡美珍)