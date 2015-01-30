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亚洲 | 2015年 1月 30日 星期五 19:17 BJT

国际油市：亚洲石脑油裂解价差回升至近两个月高点

路透新加坡1月30日 - 石脑油裂解价差周五回升至近两个月高点每吨
87.43美元，因本周北亚的2月底-3月船货需求强劲。
    
    单是本周，台湾、日本和韩国就敲进至少达350,000吨石脑油，促使
成本加运费(C&F)即期价格1月28日回到升水区间，为六个月来首次。
    
    需求强劲，加上欧洲运往亚洲的船货因天气不佳延迟，造成基本面转
强，也提高了印度的即期价格。
    
    印度巴拉特石油(BPCL)出售35,000吨2月11-13日从Kochi运至Itochu
的石脑油，离岸价格(FOB)每吨较中东报价高约20美元，据路透数据，这
是逾五个月来自Kochi出售船货最高报价。
    
    3月起亚洲将进入炼油厂维修高峰期。
    
    新加坡现货交易方面，有三笔汽油交易成交，买方均为托克(Trafigu
ra)。
    
    但连续两天无石脑油交易成交。(完)
        
    NYMEX原油                NYMEX原油电子盘          [O
/SCN]
    NYMEX主力合约             伦敦布兰特主力合约       <L
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    亚洲燃料油            亚洲柴油              [MDIS
/ACN]
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-CMN]
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-CMN]
    产油国官方售价英文原文   

 (编译 张若琪 审校 蔡美珍)
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