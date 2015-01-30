国际油市：亚洲石脑油裂解价差回升至近两个月高点

日本股市：日经指数继昨日大涨后丧失动能，索尼攀高
日经指数早盘收跌0.08%至19,879.98点。该指数距离周一所及的2015年12月以来最高位19,929.48点仍仅一步之遥。马克龙赢得法国总统大选改善了投资者风险人气，促使日股周一上涨。
路透新加坡1月30日 - 石脑油裂解价差周五回升至近两个月高点每吨 87.43美元，因本周北亚的2月底-3月船货需求强劲。 单是本周，台湾、日本和韩国就敲进至少达350,000吨石脑油，促使 成本加运费(C&F)即期价格1月28日回到升水区间，为六个月来首次。 需求强劲，加上欧洲运往亚洲的船货因天气不佳延迟，造成基本面转 强，也提高了印度的即期价格。 印度巴拉特石油(BPCL)出售35,000吨2月11-13日从Kochi运至Itochu 的石脑油，离岸价格(FOB)每吨较中东报价高约20美元，据路透数据，这 是逾五个月来自Kochi出售船货最高报价。 3月起亚洲将进入炼油厂维修高峰期。 新加坡现货交易方面，有三笔汽油交易成交，买方均为托克(Trafigu ra)。 但连续两天无石脑油交易成交。(完) NYMEX原油 NYMEX原油电子盘 [O /SCN] NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约 <L COc1> 亚洲燃料油 亚洲柴油 [MDIS /ACN] 亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD -CMN] EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻 [OPEC -CMN] 产油国官方售价英文原文 (编译 张若琪 审校 蔡美珍)
日经指数早盘收跌0.08%至19,879.98点。该指数距离周一所及的2015年12月以来最高位19,929.48点仍仅一步之遥。马克龙赢得法国总统大选改善了投资者风险人气，促使日股周一上涨。
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年% 上年同月（季）按 年% 2017年3月 零售销售值 +3.1 -5.8 -9.8 2017年3月 零售销售量 +2.7 -6.2 -7.8 2017年3月 综合消费物价指数(CPI) +0.5 -0.1 +2.9 2017年3月 甲类消费物价指数(CPI +0.2 -0.6 +3.0 A) 2016
铜价周一触及四个月低位，此前公布的数据显示，全球最大铜消费国--中国的铜进口骤降，这增强了投资者对需求的悲观看法。上周，大量铜流入伦敦金属交易所(LME)仓库。