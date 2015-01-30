投行观点：Canaccord Genuity将亚马逊 目标价由300美元上调至330美元，评级为续持

加拿大股市：上涨，因能源股和Home Capital攀升
路透多伦多5月8日 - 加拿大主要股指周一上涨，能源股攀升，此前投资者衡量近期抛售是否过度，且Home Capital Group Inc从近14年低位反弹，收涨16.8%。
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路透多伦多5月8日 - 加拿大主要股指周一上涨，能源股攀升，此前投资者衡量近期抛售是否过度，且Home Capital Group Inc从近14年低位反弹，收涨16.8%。
路透纽约5月8日 - 美国股市标普500指数周一收盘持平，盘中一度触及纪录高位，华尔街“忧虑指标”跌至逾20年来最低，此前中间派候选人马克龙在法国大选中获胜。
路透芝加哥5月8日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周一跌至一 周低位，受压于美国中西部地区种植天气本周将改善的预报。 CBOT-7月合约 收跌4-3/4美分，报每蒲式耳3.66美元，此前跌至 4月28日以来最低的3.65美元。 出口数据利空给市场带来压力。美国农业部报告称，上周出口检验美 国玉米72.0568万吨，低于90-120万吨的预估区间。 在美国农业部周一稍晚发布作物生长报告前，路透调查的分析师预计 ，政府将报告玉米种植率为44%，高于一周前的34%，但落后于近52%的五 年均值。 今日CBOT玉米期货成交量预计为230,784口。(完) (编译 刘静；审校 李军)