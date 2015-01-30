投行观点：Canaccord Genuity将亚马逊 目标价由300美元上调至330美元，评级为续持

芝加哥期市：CBOT玉米收跌，因美国作物天气威胁减弱

路透芝加哥5月8日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周一跌至一 周低位，受压于美国中西部地区种植天气本周将改善的预报。 CBOT-7月合约 收跌4-3/4美分，报每蒲式耳3.66美元，此前跌至 4月28日以来最低的3.65美元。 出口数据利空给市场带来压力。美国农业部报告称，上周出口检验美 国玉米72.0568万吨，低于90-120万吨的预估区间。 在美国农业部周一稍晚发布作物生长报告前，路透调查的分析师预计 ，政府将报告玉米种植率为44%，高于一周前的34%，但落后于近52%的五 年均值。 今日CBOT玉米期货成交量预计为230,784口。(完) (编译 刘静；审校 李军)