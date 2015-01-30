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亚洲 | 2015年 1月 30日 星期五 19:36 BJT

东南亚股市：菲律宾股市创收盘新高纪录，印尼股市中止连跌

路透曼谷1月30日 - 菲律宾股市主要指数 周五创收盘新高纪录，并创11个月来单
月最大涨幅，印尼股市 中止连续两日跌势，因外资涌入特定大型股。
    
    菲律宾综合股价指数收涨0.95%，至7,689.91，超过1月28日创下的收盘前高7,661.18。
    
    指数本月共涨6.35%，齐平2014年2月涨幅。外资买超2.44亿披索。
    
    印尼综合股价指数 上涨0.5%，本月共涨1.19%，为连续第三个月上扬。
    
    新加坡 、马来西亚 、泰国 、及越南 股市周五收低，但本
月均录得涨幅。
    
    越南及泰国本月皆涨5.6%，新加坡涨0.8%，马来西亚涨1.14%。
    
                                                涨跌    当日  今年以来  2014年
                                    最新报价    点数    涨跌%   涨跌%   收市价
    
    汤森路透东南亚指数   416.59    -1.03   -0.25   +1.42   410.77
    新加坡                   3391.20   -27.85   -0.81   +0.77  3365.15
    马来西亚                  1781.26    -0.92   -0.05   +1.14  1761.25
    泰国                      1581.25    -5.15   -0.32   +5.58  1497.67
    印尼                      5289.40    26.69   +0.51   +1.19  5226.95
    菲律宾                     7689.91    72.61   +0.95   +6.35  7230.57
    越南                        576.07    -7.21   -1.24   +5.58   545.63
    (完)
    
      
      
    美国股市                  标准普尔主要分类指数  
    美股盘前/盘后         美股一周展望               
    Nasdaq最活跃个股         纽约证交所最活跃个股        
    Nasdaq涨幅居前个股       纽约证交所涨幅居前个股      
    Nasdaq跌幅居前个股       纽约证交所跌幅居前个股      
    美股业绩公布日程     中港台企业ADR报价一览表   
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    韩国股市报导             东南亚股市报导              
    英股富时指数             德股DAX指数                
    法股CAC-40指数         

 (编译 蔡美珍；审校 张若琪)
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