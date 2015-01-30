东南亚股市：菲律宾股市创收盘新高纪录，印尼股市中止连跌

路透曼谷1月30日 - 菲律宾股市主要指数 周五创收盘新高纪录，并创11个月来单 月最大涨幅，印尼股市 中止连续两日跌势，因外资涌入特定大型股。 菲律宾综合股价指数收涨0.95%，至7,689.91，超过1月28日创下的收盘前高7,661.18。 指数本月共涨6.35%，齐平2014年2月涨幅。外资买超2.44亿披索。 印尼综合股价指数 上涨0.5%，本月共涨1.19%，为连续第三个月上扬。 新加坡 、马来西亚 、泰国 、及越南 股市周五收低，但本 月均录得涨幅。 越南及泰国本月皆涨5.6%，新加坡涨0.8%，马来西亚涨1.14%。 涨跌 当日 今年以来 2014年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指数 416.59 -1.03 -0.25 +1.42 410.77 新加坡 3391.20 -27.85 -0.81 +0.77 3365.15 马来西亚 1781.26 -0.92 -0.05 +1.14 1761.25 泰国 1581.25 -5.15 -0.32 +5.58 1497.67 印尼 5289.40 26.69 +0.51 +1.19 5226.95 菲律宾 7689.91 72.61 +0.95 +6.35 7230.57 越南 576.07 -7.21 -1.24 +5.58 545.63 (完) 美国股市 标准普尔主要分类指数 美股盘前/盘后 美股一周展望 Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股 Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股 Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股 美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表 股市新闻 美股盘中英文报导 欧洲股市报导 日本股市报导 香港股市报导 中国股市报导 澳洲股市报导 台湾股市报导 韩国股市报导 东南亚股市报导 英股富时指数 德股DAX指数 法股CAC-40指数 (编译 蔡美珍；审校 张若琪)