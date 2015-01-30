东南亚股市：菲律宾股市创收盘新高纪录，印尼股市中止连跌

日本股市：日经指数继昨日大涨后丧失动能，索尼攀高
日经指数早盘收跌0.08%至19,879.98点。该指数距离周一所及的2015年12月以来最高位19,929.48点仍仅一步之遥。马克龙赢得法国总统大选改善了投资者风险人气，促使日股周一上涨。
路透曼谷1月30日 - 菲律宾股市主要指数 周五创收盘新高纪录，并创11个月来单 月最大涨幅，印尼股市 中止连续两日跌势，因外资涌入特定大型股。 菲律宾综合股价指数收涨0.95%，至7,689.91，超过1月28日创下的收盘前高7,661.18。 指数本月共涨6.35%，齐平2014年2月涨幅。外资买超2.44亿披索。 印尼综合股价指数 上涨0.5%，本月共涨1.19%，为连续第三个月上扬。 新加坡 、马来西亚 、泰国 、及越南 股市周五收低，但本 月均录得涨幅。 越南及泰国本月皆涨5.6%，新加坡涨0.8%，马来西亚涨1.14%。 涨跌 当日 今年以来 2014年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指数 416.59 -1.03 -0.25 +1.42 410.77 新加坡 3391.20 -27.85 -0.81 +0.77 3365.15 马来西亚 1781.26 -0.92 -0.05 +1.14 1761.25 泰国 1581.25 -5.15 -0.32 +5.58 1497.67 印尼 5289.40 26.69 +0.51 +1.19 5226.95 菲律宾 7689.91 72.61 +0.95 +6.35 7230.57 越南 576.07 -7.21 -1.24 +5.58 545.63 (完) 美国股市 标准普尔主要分类指数 美股盘前/盘后 美股一周展望 Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股 Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股 Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股 美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表 股市新闻 美股盘中英文报导 欧洲股市报导 日本股市报导 香港股市报导 中国股市报导 澳洲股市报导 台湾股市报导 韩国股市报导 东南亚股市报导 英股富时指数 德股DAX指数 法股CAC-40指数 (编译 蔡美珍；审校 张若琪)
日经指数早盘收跌0.08%至19,879.98点。该指数距离周一所及的2015年12月以来最高位19,929.48点仍仅一步之遥。马克龙赢得法国总统大选改善了投资者风险人气，促使日股周一上涨。
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年% 上年同月（季）按 年% 2017年3月 零售销售值 +3.1 -5.8 -9.8 2017年3月 零售销售量 +2.7 -6.2 -7.8 2017年3月 综合消费物价指数(CPI) +0.5 -0.1 +2.9 2017年3月 甲类消费物价指数(CPI +0.2 -0.6 +3.0 A) 2016
铜价周一触及四个月低位，此前公布的数据显示，全球最大铜消费国--中国的铜进口骤降，这增强了投资者对需求的悲观看法。上周，大量铜流入伦敦金属交易所(LME)仓库。