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亚洲 | 2015年 2月 2日 星期一 07:30 BJT

重温稿-中国新股：证监会核准24家企业IPO申请，新股发行节奏有所加快

路透北京1月30日 - 中国证监会周五晚下发24家首次公开发行（IPO）企业的发行批文，其中上交所11家，深交所中小板5家，创业板8家。此次为今年第二批新股发行，新股发行节奏较上次有所加快。

将在上交所上市的11家公司包括：益丰大药房连锁股份有限公司、浙江济民制药股份有限公司、广州好莱客创意家居股份有限公司、东兴证券股份有限公司等公司。

深交所中小板5家为木林森股份有限公司、安徽富煌钢构股份有限公司等。

创业板8家公司则分别为广西博世科环保科技股份有限公司、浙江唐德影视股份有限公司、苏州天孚光通信股份有限公司等。

证监会并称，上述企业及其承销商将分别与沪深交易所协商确定发行日程，并陆续刊登招股说明书。

此前证监会主席肖钢在2015年全国证券期货监管工作会议上表示，将在稳定市场预期的基础上，适时适度增加新股供给。本月初证监会下发今年首批20家公司IPO批文。随着A股市场由弱转强，监管层新股发行节奏有所加快。 （完） (发稿 张晓翀；审校 林高丽)
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