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亚洲 | 2015年 1月 30日 星期五 20:03 BJT

马来西亚期市：长假期前棕榈油期货自六周低位反弹，但周线三连跌

路透雅加达1月30日 - 马来西亚棕榈油期货周五从12月中以来的低点
反弹，因在长周末假期前，交易商结清空头部位；但周线连续第三周下滑
，因需求仍疲软不振。
    
    指标4月棕榈油期货 结算价上涨0.56%，报每吨2,146马币(
林吉特)，盘中一度触及2,106马币，为12月17日以来最低。整体成交量为
61,785口，远高于此前均量35,000口。

    “全都是因为长假期前的空头回补。”吉隆坡一外资大宗商品经纪商
说。
    
    马来西亚衍生品交易所周一和周二将因马国公共假期休市。2月4日才
恢复交易。
    
    棕榈油期货本周下跌3.7%。
    
    “其他食用油持续低廉，加上需求方向不确定性，是拖累市场的主因
。”另一名交易商提到市场趋势向下时表示。(完)
        
    CBOT大豆         CBOT大豆持仓       
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    橡胶市场报导     马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶     <0#SNR:>  泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶    <0#JRU:>  印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶  <0#SRU:>  马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶     <0#ARU:>  新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>

 (编译 张若琪 审校 蔡美珍)
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