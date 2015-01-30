马来西亚期市：长假期前棕榈油期货自六周低位反弹，但周线三连跌

路透雅加达1月30日 - 马来西亚棕榈油期货周五从12月中以来的低点 反弹，因在长周末假期前，交易商结清空头部位；但周线连续第三周下滑 ，因需求仍疲软不振。 指标4月棕榈油期货 结算价上涨0.56%，报每吨2,146马币( 林吉特)，盘中一度触及2,106马币，为12月17日以来最低。整体成交量为 61,785口，远高于此前均量35,000口。 “全都是因为长假期前的空头回补。”吉隆坡一外资大宗商品经纪商 说。 马来西亚衍生品交易所周一和周二将因马国公共假期休市。2月4日才 恢复交易。 棕榈油期货本周下跌3.7%。 “其他食用油持续低廉，加上需求方向不确定性，是拖累市场的主因 。”另一名交易商提到市场趋势向下时表示。(完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 张若琪 审校 蔡美珍)