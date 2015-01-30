马来西亚期市：长假期前棕榈油期货自六周低位反弹，但周线三连跌

日本股市：日经指数继昨日大涨后丧失动能，索尼攀高
日经指数早盘收跌0.08%至19,879.98点。该指数距离周一所及的2015年12月以来最高位19,929.48点仍仅一步之遥。马克龙赢得法国总统大选改善了投资者风险人气，促使日股周一上涨。
路透雅加达1月30日 - 马来西亚棕榈油期货周五从12月中以来的低点 反弹，因在长周末假期前，交易商结清空头部位；但周线连续第三周下滑 ，因需求仍疲软不振。 指标4月棕榈油期货 结算价上涨0.56%，报每吨2,146马币( 林吉特)，盘中一度触及2,106马币，为12月17日以来最低。整体成交量为 61,785口，远高于此前均量35,000口。 “全都是因为长假期前的空头回补。”吉隆坡一外资大宗商品经纪商 说。 马来西亚衍生品交易所周一和周二将因马国公共假期休市。2月4日才 恢复交易。 棕榈油期货本周下跌3.7%。 “其他食用油持续低廉，加上需求方向不确定性，是拖累市场的主因 。”另一名交易商提到市场趋势向下时表示。(完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 张若琪 审校 蔡美珍)
日经指数早盘收跌0.08%至19,879.98点。该指数距离周一所及的2015年12月以来最高位19,929.48点仍仅一步之遥。马克龙赢得法国总统大选改善了投资者风险人气，促使日股周一上涨。
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年% 上年同月（季）按 年% 2017年3月 零售销售值 +3.1 -5.8 -9.8 2017年3月 零售销售量 +2.7 -6.2 -7.8 2017年3月 综合消费物价指数(CPI) +0.5 -0.1 +2.9 2017年3月 甲类消费物价指数(CPI +0.2 -0.6 +3.0 A) 2016
铜价周一触及四个月低位，此前公布的数据显示，全球最大铜消费国--中国的铜进口骤降，这增强了投资者对需求的悲观看法。上周，大量铜流入伦敦金属交易所(LME)仓库。