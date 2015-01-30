俄罗斯央行：总裁称降息是为阻止经济过度放缓

日本股市：日经指数继昨日大涨后丧失动能，索尼攀高
日经指数早盘收跌0.08%至19,879.98点。该指数距离周一所及的2015年12月以来最高位19,929.48点仍仅一步之遥。马克龙赢得法国总统大选改善了投资者风险人气，促使日股周一上涨。
路透莫斯科1月30日 - 俄罗斯央行总裁纳比乌里娜(Elvira Nabiullina)周五为央行降息决定提出辩护，她表示，放宽货币政策将阻止经济过度放缓。
纳比乌里娜在电邮声明中称，利率水准之高仍足以让央行达成中期通胀目标。
“今日将指标利率调降两个百分点的决定，是为了平衡抑制通胀目标及恢复经济成长，”央行新闻单位引述纳比乌里娜称。(完) (编译 蔡美珍；审校 张若琪)
日经指数早盘收跌0.08%至19,879.98点。该指数距离周一所及的2015年12月以来最高位19,929.48点仍仅一步之遥。马克龙赢得法国总统大选改善了投资者风险人气，促使日股周一上涨。
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年% 上年同月（季）按 年% 2017年3月 零售销售值 +3.1 -5.8 -9.8 2017年3月 零售销售量 +2.7 -6.2 -7.8 2017年3月 综合消费物价指数(CPI) +0.5 -0.1 +2.9 2017年3月 甲类消费物价指数(CPI +0.2 -0.6 +3.0 A) 2016
铜价周一触及四个月低位，此前公布的数据显示，全球最大铜消费国--中国的铜进口骤降，这增强了投资者对需求的悲观看法。上周，大量铜流入伦敦金属交易所(LME)仓库。