版本:
中国
亚洲 | 2015年 1月 30日 星期五 20:02 BJT

俄罗斯央行：总裁称降息是为阻止经济过度放缓

路透莫斯科1月30日 - 俄罗斯央行总裁纳比乌里娜(Elvira Nabiullina)周五为央行降息决定提出辩护，她表示，放宽货币政策将阻止经济过度放缓。

纳比乌里娜在电邮声明中称，利率水准之高仍足以让央行达成中期通胀目标。

“今日将指标利率调降两个百分点的决定，是为了平衡抑制通胀目标及恢复经济成长，”央行新闻单位引述纳比乌里娜称。(完) (编译 蔡美珍；审校 张若琪)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐