欧元区经济：1月物价较上年同期下滑0.6%，齐平纪录跌幅

日本股市：日经指数继昨日大涨后丧失动能，索尼攀高
日经指数早盘收跌0.08%至19,879.98点。该指数距离周一所及的2015年12月以来最高位19,929.48点仍仅一步之遥。马克龙赢得法国总统大选改善了投资者风险人气，促使日股周一上涨。
路透布鲁塞尔1月30日 - 欧元区1月消费者物价下跌，齐平历来跌幅纪录，且大于市场预估，强化欧洲央行量化宽松计划支持阵营气势。
欧盟统计局周五公布欧元区1月消费者物价调和指数(HICP)初值较上年同期下跌0.6%，12月时为下跌0.2%。
1月跌幅大于路透调查预估的下跌0.5%。
欧元区过去只有在2009年6月至10月持续出现负通胀率。1月负通胀率0.6%，齐平2009年7月时的纪录。
燃料成本大跌是物价下跌原因。
能源价格大跌8.9%。未加工食品价格下跌0.9%，超过服务价格上涨1.0%的影响。
扣除能源及未加工食品价格的1月核心通胀率跌至0.5%，为欧元问世以来新低, 先前三个月皆为0.7%。
一些分析师指出，一年前的特定加税措施，可能也导致了欧元区核心通胀数据下滑。
“这证实了鸽派人士认为欧洲央行方向正确的看法。这就是最基本的讯息，”德国商业银行分析师Bernd Weidensteiner指出，并称如果通胀率持续偏低，则欧洲央行扩大每月买债的压力可能上升。
“但我们认为通胀率正在接近低点，若油价稳定，从3月起将开始再度上升，”他称。(完) (编译 蔡美珍；审校 张若琪)
日经指数早盘收跌0.08%至19,879.98点。该指数距离周一所及的2015年12月以来最高位19,929.48点仍仅一步之遥。马克龙赢得法国总统大选改善了投资者风险人气，促使日股周一上涨。
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年% 上年同月（季）按 年% 2017年3月 零售销售值 +3.1 -5.8 -9.8 2017年3月 零售销售量 +2.7 -6.2 -7.8 2017年3月 综合消费物价指数(CPI) +0.5 -0.1 +2.9 2017年3月 甲类消费物价指数(CPI +0.2 -0.6 +3.0 A) 2016
路透香港5月9日 - 停牌一个多月再遭香港证监会指令停牌的辉山乳业表示，已接获中国银行澳门分行之函件，要求公司在5月16日前偿还融资协议项下共计约5,100万美元的本金及相关利息。