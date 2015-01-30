欧元区经济：1月物价较上年同期下滑0.6%，齐平纪录跌幅

路透布鲁塞尔1月30日 - 欧元区1月消费者物价下跌，齐平历来跌幅纪录，且大于市场预估，强化欧洲央行量化宽松计划支持阵营气势。

欧盟统计局周五公布欧元区1月消费者物价调和指数(HICP)初值较上年同期下跌0.6%，12月时为下跌0.2%。

1月跌幅大于路透调查预估的下跌0.5%。

欧元区过去只有在2009年6月至10月持续出现负通胀率。1月负通胀率0.6%，齐平2009年7月时的纪录。

燃料成本大跌是物价下跌原因。

能源价格大跌8.9%。未加工食品价格下跌0.9%，超过服务价格上涨1.0%的影响。

扣除能源及未加工食品价格的1月核心通胀率跌至0.5%，为欧元问世以来新低, 先前三个月皆为0.7%。

一些分析师指出，一年前的特定加税措施，可能也导致了欧元区核心通胀数据下滑。

“这证实了鸽派人士认为欧洲央行方向正确的看法。这就是最基本的讯息，”德国商业银行分析师Bernd Weidensteiner指出，并称如果通胀率持续偏低，则欧洲央行扩大每月买债的压力可能上升。