版本:
中国
市场报道 | 2015年 1月 30日 星期五 22:46 BJT

美国热股：美泰儿第四季营收连五跌，但盘初股价大涨

路透1月30日 - 美泰儿(Mattel) 公布2014年第四季财报，连续第五季营收下滑，芭比娃娃及费雪牌(Fisher-Price)学龄前玩具销售下滑。

芭比娃娃第四季全球销售下滑12%，费雪牌玩具销售下滑11%。

美泰儿盘初股价大涨2.6%，报27.60美元。(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐