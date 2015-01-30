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市场报道 | 2015年 1月 30日 星期五 22:44 BJT

美国热股：九家券商调升亚马逊股价目标，盘初暴涨逾11%

路透1月30日 - 至少九家券商调高亚马逊 股价目标，其中两家调升幅度达75美元。

Benchmark为最强烈看多亚马逊的券商，将股价目标由350美元升至425美元。Evercore ISI将股价目标由340美元升至415美元。

亚马逊周四公布第四季获利强于预期，因北美市场营收在关键的假期季度猛增。

根据汤森路透数据，亚马逊股价相标中值为375美元。

亚马逊盘初股价暴涨逾11%，报347美元。(完)
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