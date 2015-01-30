标题新闻：希腊将取消国营天然气公用事业DEPA的私有化--能源部长

台湾汇市：台币早盘持平整理，出口商抛汇及台股一度升破万点令跌幅收敛

路透台北5月9日 - 台币兑美元周二早盘持平盘整。交易员表示，尽管盘初国际美元持稳偏升，一度带动台币趋弱靠向30.200，惟出口商抛汇卖需仍在及台股一度升破万点，让台币跌幅收敛至平盘附近整理，后续关注外资进一步动向。