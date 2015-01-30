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市场报道 | 2015年 1月 30日 星期五 22:42 BJT

美国热股：Costco宣布派发每股5美元特别股利，股价盘初上扬

路透1月30日 - Costco Wholesale 宣布派发特别现金股利每股5美元。

以2月9日收盘时股东名册纪录为准，2月27日支付股利。

股利派发总额为22亿美元，公司将以既有现金及额外借款支付股利。

Costco Wholesale盘初股价上扬1.1%，报142.20美元。(完)
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