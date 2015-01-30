伦敦金1500定盘价为每盎司1,260.25美元，1030定盘价为1,263.50美元

台湾汇市：台币早盘持平整理，出口商抛汇及台股一度升破万点令跌幅收敛
路透台北5月9日 - 台币兑美元周二早盘持平盘整。交易员表示，尽管盘初国际美元持稳偏升，一度带动台币趋弱靠向30.200，惟出口商抛汇卖需仍在及台股一度升破万点，让台币跌幅收敛至平盘附近整理，后续关注外资进一步动向。
路透台北5月9日 - 台币兑美元周二早盘持平盘整。交易员表示，尽管盘初国际美元持稳偏升，一度带动台币趋弱靠向30.200，惟出口商抛汇卖需仍在及台股一度升破万点，让台币跌幅收敛至平盘附近整理，后续关注外资进一步动向。
日经指数早盘收跌0.08%至19,879.98点。该指数距离周一所及的2015年12月以来最高位19,929.48点仍仅一步之遥。马克龙赢得法国总统大选改善了投资者风险人气，促使日股周一上涨。
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年% 上年同月（季）按 年% 2017年3月 零售销售值 +3.1 -5.8 -9.8 2017年3月 零售销售量 +2.7 -6.2 -7.8 2017年3月 综合消费物价指数(CPI) +0.5 -0.1 +2.9 2017年3月 甲类消费物价指数(CPI +0.2 -0.6 +3.0 A) 2016