全球航运：波罗的海乾散货运价指数创1986年来纪录新低

台湾汇市：台币早盘持平整理，出口商抛汇及台股一度升破万点令跌幅收敛
路透台北5月9日 - 台币兑美元周二早盘持平盘整。交易员表示，尽管盘初国际美元持稳偏升，一度带动台币趋弱靠向30.200，惟出口商抛汇卖需仍在及台股一度升破万点，让台币跌幅收敛至平盘附近整理，后续关注外资进一步动向。
路透1月30日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周五再创近30年来最低，因四种船舶运价继续全线下跌。
乾散货运价指数跌24点，或3.8%，报608点，为1986年8月来最低。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。
波罗的海海岬型船运价指数 大跌46点，或约6.34%，至679点。日均获利减少285美元，至6,707美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
波罗的海巴拿马型船运价指数 劲跌42点，或7.64%，报508点。日均获利跌332美元，至4,060美元，均为七个月来最低。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。
波罗的海超灵便型船指数 跌14点，报585点。灵便型船指数 下降8点，报340点。(完)
(编译 利棣儿；审校 母红)
路透台北5月9日 - 台币兑美元周二早盘持平盘整。交易员表示，尽管盘初国际美元持稳偏升，一度带动台币趋弱靠向30.200，惟出口商抛汇卖需仍在及台股一度升破万点，让台币跌幅收敛至平盘附近整理，后续关注外资进一步动向。
日经指数早盘收跌0.08%至19,879.98点。该指数距离周一所及的2015年12月以来最高位19,929.48点仍仅一步之遥。马克龙赢得法国总统大选改善了投资者风险人气，促使日股周一上涨。
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年% 上年同月（季）按 年% 2017年3月 零售销售值 +3.1 -5.8 -9.8 2017年3月 零售销售量 +2.7 -6.2 -7.8 2017年3月 综合消费物价指数(CPI) +0.5 -0.1 +2.9 2017年3月 甲类消费物价指数(CPI +0.2 -0.6 +3.0 A) 2016