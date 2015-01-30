全球航运：波罗的海乾散货运价指数创1986年来纪录新低

路透1月30日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周五再创近30年来最低，因四种船舶运价继续全线下跌。

乾散货运价指数跌24点，或3.8%，报608点，为1986年8月来最低。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 大跌46点，或约6.34%，至679点。日均获利减少285美元，至6,707美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。

波罗的海巴拿马型船运价指数 劲跌42点，或7.64%，报508点。日均获利跌332美元，至4,060美元，均为七个月来最低。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。

波罗的海超灵便型船指数 跌14点，报585点。灵便型船指数 下降8点，报340点。(完)