金属期市：期铜和期铝大涨，因欧洲零售数据强劲

* 12月德国零售销售升幅为两年半来最大 * 期铜升幅受限，因缺乏中国买入－分析师 路透伦敦1月30日 - 期铜和期铝周五上涨，因欧洲零售销售数据强劲 和一些投资者在周末前回补空头。 12月德国零售销售升幅创两年半来最大，西班牙销售和法国消费者支 出升幅也强于预期，提振欧股上涨。 伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 大幅收涨2%，报每吨5,495 美元，全数扳回上日录得的跌幅。 交易商表示，周四期铜跌向但没有跌穿本周稍早触及的五年半低位5, 339.50美元，为技术性反弹创造了条件。 花旗分析师David Wilson说，尽管欧洲数据良好提振金属价格，但市 场表现仍然迟滞。 “我们需要看到中国一些活跃的实货买入活动，市场价格才会有具意 义的升幅。我预期在2月底农历新年前也不会看到很多中国买入活动，” 他说。 “这表明价格目前将陷入区间交投，或是至少潜在上行将受限。” LME铜库存MCUSTX-TOTAL继续增加，周五上升675吨，至248,125吨 。铜库存在1月增加40%，显示供应充足。 LME期铜价格势将连跌第七周，为2008年7月来最长跌势。1月期铜挫 跌约13%。 摩根士丹利驻墨尔本的Joel Crane表示，铜价弱势主要因为较广泛宏 观经济不确定性、油价跌势恶化，而非铜自身基本面问题。“我仍然预计 六个月和12个月后铜价将走高，”他说。 目前交易商在等待中国经济数据出炉，寻找更多交易线索。 中国制造业采购经理人指数(PMI)将在2月1日公布。 LME期铝 劲涨2.5%，报每吨1,864美元。独立技术分析师Cliff Green表示，看来铝是最强劲的LME金属。 “在所有金属中，铝图表型态仍然是最好的。直至1,750/60美元区域 仍有良好支持。” 期锌 收涨1.7%，报2,125美元。期铅 收平在1,860美元 。期镍 收涨1.8%，报15,165美元。期锡 收跌0.6%，报19,0 25美元。(完) 贵金属报导 基本金属报导 全球金市 COMEX金持仓 伦敦金定盘 COMEX铜持仓 现货金 现货银 现货铂金 现货钯金 金属期市 LME库存变化 (编译 利棣儿；审校 李军)