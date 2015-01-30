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亚洲 | 2015年 1月 31日 星期六 01:34 BJT

金属期市：期铜和期铝大涨，因欧洲零售数据强劲

* 12月德国零售销售升幅为两年半来最大
    * 期铜升幅受限，因缺乏中国买入－分析师

    路透伦敦1月30日 - 期铜和期铝周五上涨，因欧洲零售销售数据强劲
和一些投资者在周末前回补空头。
    
    12月德国零售销售升幅创两年半来最大，西班牙销售和法国消费者支
出升幅也强于预期，提振欧股上涨。
    
    伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 大幅收涨2%，报每吨5,495
美元，全数扳回上日录得的跌幅。

    交易商表示，周四期铜跌向但没有跌穿本周稍早触及的五年半低位5,
339.50美元，为技术性反弹创造了条件。
    
    花旗分析师David Wilson说，尽管欧洲数据良好提振金属价格，但市
场表现仍然迟滞。
    
    “我们需要看到中国一些活跃的实货买入活动，市场价格才会有具意
义的升幅。我预期在2月底农历新年前也不会看到很多中国买入活动，”
他说。
    
    “这表明价格目前将陷入区间交投，或是至少潜在上行将受限。”

    LME铜库存MCUSTX-TOTAL继续增加，周五上升675吨，至248,125吨
。铜库存在1月增加40%，显示供应充足。
    
    LME期铜价格势将连跌第七周，为2008年7月来最长跌势。1月期铜挫
跌约13%。
    
    摩根士丹利驻墨尔本的Joel Crane表示，铜价弱势主要因为较广泛宏
观经济不确定性、油价跌势恶化，而非铜自身基本面问题。“我仍然预计
六个月和12个月后铜价将走高，”他说。
    
    目前交易商在等待中国经济数据出炉，寻找更多交易线索。
    
    中国制造业采购经理人指数(PMI)将在2月1日公布。
    
    LME期铝 劲涨2.5%，报每吨1,864美元。独立技术分析师Cliff
 Green表示，看来铝是最强劲的LME金属。
    
    “在所有金属中，铝图表型态仍然是最好的。直至1,750/60美元区域
仍有良好支持。”
    
    期锌 收涨1.7%，报2,125美元。期铅 收平在1,860美元
。期镍 收涨1.8%，报15,165美元。期锡 收跌0.6%，报19,0
25美元。(完)
   
      
      
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 (编译 利棣儿；审校 李军)
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