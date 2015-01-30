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货币新闻 | 2015年 1月 31日 星期六 03:11 BJT

美国经济：达拉斯联储总裁费希尔称美元走强有助于美国就业增长

路透8月27日 - 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导。欲浏览英文报导全文。请点选
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