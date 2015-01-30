纽约期市：ICE原糖触及两周半低位，阿拉比卡咖啡期货在1月下跌

日本股市：日经指数继昨日大涨后丧失动能，索尼攀高
日经指数早盘收跌0.08%至19,879.98点。该指数距离周一所及的2015年12月以来最高位19,929.48点仍仅一步之遥。马克龙赢得法国总统大选改善了投资者风险人气，促使日股周一上涨。
路透纽约/伦敦1月30日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至两周半低位，因投资者进一步预期过多的库存不是原先所想的很快被消化，阿拉比卡咖啡期货今日上涨，但连续第五个月下跌。
可可由跌转升，因跌至一年低位后有技术性买入。
3月原糖期货 收跌0.06美分，或0.4%，报每磅14.79美分，盘中跌至14.67美分低位。
巴西雷亚尔大幅下滑向原糖价格施压，预料以美元计价的巴西糖卖盘将增加。
“市场传闻印度出口、巴西预期产量巨大和供应过剩的情况加剧，均为糖市带来压力，”Agrilion的James Liddiard说。
市场广泛预计印度将实施原糖出口补贴。印度是全球第二大甘蔗种植国。
3月白糖期货 收跌1.20美元，或0.3%，报每吨383.40美元。
ICE-3月阿拉比卡咖啡期货 收高1.9美分，或1.2%，报每磅1.619美元。3月罗布斯塔咖啡期货 收挫19美元，或约1%，报每吨1,925美元。
ICE-3月可可期货 收涨7美元，或0.3%，报每吨2,693美元。伦敦5月可可期货 收高4英镑，或0.2%，报每吨1,881英镑。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)
日经指数早盘收跌0.08%至19,879.98点。该指数距离周一所及的2015年12月以来最高位19,929.48点仍仅一步之遥。马克龙赢得法国总统大选改善了投资者风险人气，促使日股周一上涨。
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年% 上年同月（季）按 年% 2017年3月 零售销售值 +3.1 -5.8 -9.8 2017年3月 零售销售量 +2.7 -6.2 -7.8 2017年3月 综合消费物价指数(CPI) +0.5 -0.1 +2.9 2017年3月 甲类消费物价指数(CPI +0.2 -0.6 +3.0 A) 2016
铜价周一触及四个月低位，此前公布的数据显示，全球最大铜消费国--中国的铜进口骤降，这增强了投资者对需求的悲观看法。上周，大量铜流入伦敦金属交易所(LME)仓库。