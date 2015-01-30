纽约期市：ICE原糖触及两周半低位，阿拉比卡咖啡期货在1月下跌

路透纽约/伦敦1月30日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至两周半低位，因投资者进一步预期过多的库存不是原先所想的很快被消化，阿拉比卡咖啡期货今日上涨，但连续第五个月下跌。

可可由跌转升，因跌至一年低位后有技术性买入。

3月原糖期货 收跌0.06美分，或0.4%，报每磅14.79美分，盘中跌至14.67美分低位。

巴西雷亚尔大幅下滑向原糖价格施压，预料以美元计价的巴西糖卖盘将增加。

“市场传闻印度出口、巴西预期产量巨大和供应过剩的情况加剧，均为糖市带来压力，”Agrilion的James Liddiard说。

市场广泛预计印度将实施原糖出口补贴。印度是全球第二大甘蔗种植国。

3月白糖期货 收跌1.20美元，或0.3%，报每吨383.40美元。

ICE-3月阿拉比卡咖啡期货 收高1.9美分，或1.2%，报每磅1.619美元。3月罗布斯塔咖啡期货 收挫19美元，或约1%，报每吨1,925美元。

ICE-3月可可期货 收涨7美元，或0.3%，报每吨2,693美元。伦敦5月可可期货 收高4英镑，或0.2%，报每吨1,881英镑。(完)

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