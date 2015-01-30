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市场报道 | 2015年 1月 31日 星期六 05:44 BJT

芝加哥期市：CBOT大豆期货因南非丰收前景而收低，本月大跌5.7%

路透芝加哥1月30日 - 美国大豆期货周五收低，连续第四个月下跌，
交易商称，因南美丰收前景，令基金在月底卖出。
    
    近月豆粕合约 下跌，创两周来最大单日跌幅，交易商出脱豆粕
多头头寸/豆油空头头寸套利交易。部份美国中西部内陆地区现货豆粕基
差下降，也向近月豆粕合约带来压力。
    
    豆油<0#BO:>因技术性反弹收高，上日豆油降至六周低位。
    
    本月，近月大豆 跌58-1/4美分，或5.7%，为9月来最大单月跌幅
；近月豆粕 大跌34.70美元，或9.5%；近月豆油 劲跌1.97美
分，或约6%。
    
    南美天气大致良好提振单产前景，巴西收割扩大，巴西收成很可能将
创纪录高位。巴西大豆种植地区本周有零星骤雨，缓和对当地天气乾燥的
忧虑。
    
    谷物分析公司将2014/15年巴西大豆收成预估下调至9,500万吨，低于
12月时预估的9,590万吨，但将创纪录高位。    
        
    芝加哥期货交易所(CBOT)-3月大豆期货 收跌7-1/4美分，报每蒲
式耳9.61美元。    
           
    3月豆粕期货 收低8美元，报每短吨329.9美元。
    
    3月豆油合约 收高0.48美分，报30.02美分。
    
    今日CBOT大豆预估成交量为196,981口，豆粕为96,191口，豆油为108
,705口。(完)
    
        
    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米           CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦           CBOT小麦持仓       
    ICE棉花            ICE棉花持仓        
    ICE软性商品        谷物期货          
    橡胶市场报导       马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶     <0#JRU:>   印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>

 (编译 利棣儿；审校 李军)
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