芝加哥期市：CBOT大豆期货因南非丰收前景而收低，本月大跌5.7%

路透芝加哥1月30日 - 美国大豆期货周五收低，连续第四个月下跌， 交易商称，因南美丰收前景，令基金在月底卖出。 近月豆粕合约 下跌，创两周来最大单日跌幅，交易商出脱豆粕 多头头寸/豆油空头头寸套利交易。部份美国中西部内陆地区现货豆粕基 差下降，也向近月豆粕合约带来压力。 豆油<0#BO:>因技术性反弹收高，上日豆油降至六周低位。 本月，近月大豆 跌58-1/4美分，或5.7%，为9月来最大单月跌幅 ；近月豆粕 大跌34.70美元，或9.5%；近月豆油 劲跌1.97美 分，或约6%。 南美天气大致良好提振单产前景，巴西收割扩大，巴西收成很可能将 创纪录高位。巴西大豆种植地区本周有零星骤雨，缓和对当地天气乾燥的 忧虑。 谷物分析公司将2014/15年巴西大豆收成预估下调至9,500万吨，低于 12月时预估的9,590万吨，但将创纪录高位。 芝加哥期货交易所(CBOT)-3月大豆期货 收跌7-1/4美分，报每蒲 式耳9.61美元。 3月豆粕期货 收低8美元，报每短吨329.9美元。 3月豆油合约 收高0.48美分，报30.02美分。 今日CBOT大豆预估成交量为196,981口，豆粕为96,191口，豆油为108 ,705口。(完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)