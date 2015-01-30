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货币新闻 | 2015年 1月 31日 星期六 05:17 BJT

美国股市: 道琼工业指数收跌1.45%，Nasdaq指数下跌1.03%

路透纽约1月30日 - 美国股市周五大幅收低，盘中交投震荡，三大股指在本周和本月均下跌，因投资者担心美国经济增长疲弱，以及欧洲动荡是否会拖累企业盈利。

道指和标普500指数在1月均创2014年1月来最大月度跌幅。

道琼工业指数 下跌251.90点，或1.45%，至17,164.95点；标准普尔500指数 下滑26.26点，或1.30%，至1,994.99点；Nasdaq指数 跌48.17点，或1.03%，至4,635.24点。

本周，道指下挫2.8%，标普500指数挫跌2.8%，NASDAQ指数下滑2.6%。

1月，道指大跌3.6%，标普500指数劲跌3.1%，NASDAQ指数下滑2.1%。(完)
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