美国股市: 道琼工业指数收跌1.45%，Nasdaq指数下跌1.03%

日本股市：日经指数继昨日大涨后丧失动能，索尼攀高
日经指数早盘收跌0.08%至19,879.98点。该指数距离周一所及的2015年12月以来最高位19,929.48点仍仅一步之遥。马克龙赢得法国总统大选改善了投资者风险人气，促使日股周一上涨。
路透纽约1月30日 - 美国股市周五大幅收低，盘中交投震荡，三大股指在本周和本月均下跌，因投资者担心美国经济增长疲弱，以及欧洲动荡是否会拖累企业盈利。
道指和标普500指数在1月均创2014年1月来最大月度跌幅。
道琼工业指数 下跌251.90点，或1.45%，至17,164.95点；标准普尔500指数 下滑26.26点，或1.30%，至1,994.99点；Nasdaq指数 跌48.17点，或1.03%，至4,635.24点。
本周，道指下挫2.8%，标普500指数挫跌2.8%，NASDAQ指数下滑2.6%。
1月，道指大跌3.6%，标普500指数劲跌3.1%，NASDAQ指数下滑2.1%。(完)
日经指数早盘收跌0.08%至19,879.98点。该指数距离周一所及的2015年12月以来最高位19,929.48点仍仅一步之遥。马克龙赢得法国总统大选改善了投资者风险人气，促使日股周一上涨。
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年% 上年同月（季）按 年% 2017年3月 零售销售值 +3.1 -5.8 -9.8 2017年3月 零售销售量 +2.7 -6.2 -7.8 2017年3月 综合消费物价指数(CPI) +0.5 -0.1 +2.9 2017年3月 甲类消费物价指数(CPI +0.2 -0.6 +3.0 A) 2016
铜价周一触及四个月低位，此前公布的数据显示，全球最大铜消费国--中国的铜进口骤降，这增强了投资者对需求的悲观看法。上周，大量铜流入伦敦金属交易所(LME)仓库。