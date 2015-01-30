纽约期市：期棉因获利了结收低，本周上涨

日本股市：日经指数继昨日大涨后丧失动能，索尼攀高
日经指数早盘收跌0.08%至19,879.98点。该指数距离周一所及的2015年12月以来最高位19,929.48点仍仅一步之遥。马克龙赢得法国总统大选改善了投资者风险人气，促使日股周一上涨。
路透纽约1月30日 - 洲际交易所(ICE)期棉周五下跌，令本周升幅缩减。获利了结和月末轧平头寸令期棉今日收低。
交投最活跃ICE-3月期棉合约 下跌0.21美分，或0.4%，收报每磅59.36美分。
美元兑其他货币近期走强打压美元计价商品，令这些商品对持有其他货币的投资者来说更昂贵。
美元走强和预期美国农业部数据将再次显示周度出口销售强劲，提振本周期棉价格攀升。
美国陆地棉新销售数据好于预期，上升至逾一年高位，近月棉花合约 本周劲涨3.6%，为逾四个月来最大周度涨幅。
“市场出现获利了结和月末轧平仓位，”MCM Inc经纪Jobe Moss说，“我们看到被推迟的需求。棉花价格最终到了纺织厂想回补空头的水平。”
尽管如此，近月棉花合约在1月连续第三个月下跌，且触及五年半低位57.05美分，因交易商预期主要棉花种植国丰收，随纷纷作空棉花。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)
日经指数早盘收跌0.08%至19,879.98点。该指数距离周一所及的2015年12月以来最高位19,929.48点仍仅一步之遥。马克龙赢得法国总统大选改善了投资者风险人气，促使日股周一上涨。
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年% 上年同月（季）按 年% 2017年3月 零售销售值 +3.1 -5.8 -9.8 2017年3月 零售销售量 +2.7 -6.2 -7.8 2017年3月 综合消费物价指数(CPI) +0.5 -0.1 +2.9 2017年3月 甲类消费物价指数(CPI +0.2 -0.6 +3.0 A) 2016
路透香港5月9日 - 停牌一个多月再遭香港证监会指令停牌的辉山乳业表示，已接获中国银行澳门分行之函件，要求公司在5月16日前偿还融资协议项下共计约5,100万美元的本金及相关利息。