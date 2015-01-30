纽约期市：期棉因获利了结收低，本周上涨

路透纽约1月30日 - 洲际交易所(ICE)期棉周五下跌，令本周升幅缩减。获利了结和月末轧平头寸令期棉今日收低。

交投最活跃ICE-3月期棉合约 下跌0.21美分，或0.4%，收报每磅59.36美分。

美元兑其他货币近期走强打压美元计价商品，令这些商品对持有其他货币的投资者来说更昂贵。

美元走强和预期美国农业部数据将再次显示周度出口销售强劲，提振本周期棉价格攀升。

美国陆地棉新销售数据好于预期，上升至逾一年高位，近月棉花合约 本周劲涨3.6%，为逾四个月来最大周度涨幅。

“市场出现获利了结和月末轧平仓位，”MCM Inc经纪Jobe Moss说，“我们看到被推迟的需求。棉花价格最终到了纺织厂想回补空头的水平。”

尽管如此，近月棉花合约在1月连续第三个月下跌，且触及五年半低位57.05美分，因交易商预期主要棉花种植国丰收，随纷纷作空棉花。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)