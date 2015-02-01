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亚洲 | 2015年 2月 1日 星期日 09:11 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--1月30日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 36.22 -0.02 -0.06 653600

搜狐 56.14 -0.23 -0.41 311506

网易 109.25 +0.08 +0.07 331562

百度 217.92 -2.47 -1.12 2086248

台湾

台湾积体电路 22.71 -0.58 -2.49 3111819

联电 2.38 -0.05 -2.06 185758

日月光 6.61 -0.09 -1.34 257690

硅品精密 8.56 +0.07 +0.82 2041084

和信超媒体 0.80 +0.04 +4.86 79254

友达 5.60 -0.14 -2.44 762120

中华电信 30.04 -0.35 -1.15 62826

台湾国际航电 52.36 -0.14 -0.27 1085194

香港

中国移动 65.32 -1.76 -2.62 224575

中国联通 14.95 -0.29 -1.90 102338

中国电信 58.56 -0.50 -0.85 15479

中芯国际 4.23 -0.15 -3.42 45968

电讯盈科 0.00 +0.00 +0.00 84

(完)

美国股市 标准普尔主要分类指数

美股盘前/盘后 美股一周展望

Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股

Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股

美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表

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