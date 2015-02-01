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亚洲 | 2015年 2月 1日 星期日 09:31 BJT

韩国经济：1月对欧盟出口按年降幅创三年最大，对中美出口双双增加

路透首尔2月1日 - 周日公布的数据显示，韩国1月对欧盟出口较上年同期大降23.0%，创三年最大降幅，但对中国和美国的出口双双增加。

韩国贸易部公布数据显示，1月对中国的出口按年增加5.3%，对美国的出口跳增15.2%。

韩国1月对欧盟出口按年降幅创2012年1月以来最大，当时为下降38.1%。(完)

(编译 白云; 审校 李爽)
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