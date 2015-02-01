更新版 1-中国数据：1月官方制造业和非制造业PMI分别创28个月和一年新低

* 官方制造业PMI跌破荣枯线至28个月低点49.8

* 整体经济下行压力犹存

* 官方非制造业PMI降至53.7，创一年新低

* 非制造业仍保持平稳扩张态势 (新增评论及更多细节)

路透北京2月1日 - 受生产水平下降与节日因素扰动，中国1月官方制造业PMI(采购经理人指数)28个月来首次跌破荣枯线，表明中国经济2015年开年仍面临较大下行压力；而官方非制造业PMI虽亦创出一年新低，但仍处于平稳扩张区间。分析人士预计，2月企业经营活动料因春节因素影响继续下行，但春节过后，企业补库存需求有望带动经济趋稳。

中国国家统计局和物流与采购联合会(CFLP)周日联合公布，中国宏观经济先行指标--1月官方PMI 降至49.8，跌破50的荣枯分界线，为2012年9月以来低点，亦低于50.2的路透调查预估；同时公布的1月官方非制造业商务活动指数亦降至一年低位53.7。

“从采购经理指数历史数据看，春节前后PMI走势会出现一些波动，制造业表现尤为突出。本月制造业PMI弱于往年同期，制造业面临一定下行压力，但非制造业尤其是服务业相关活动指数处于扩张状态，非制造业继续保持平稳增长态势。”国家统计局服务业调查中心高级统计师赵庆河称。

他解读数据指出，1月制造业PMI比上月回落0.3个百分点，一是受元旦春节及季节性因素影响，制造业企业生产经营活动有所减缓。近六年除2012年外，其他年度1月的PMI环比均为回落。

二是大宗商品价格持续下跌，相关行业企业的生产受到较大影响，1月主要原材料购进价格指数41.9%，近六个月逐月回落；三是国内外市场需求总体继续偏弱，订单增速连续回落。

“尽管PMI有所回落，但生产与市场需求有关的指数仍总体稳定，与此同时，中、小型企业PMI出现了一些积极变化。”他说。

1月制造业生产指数和新订单指数分别为51.7%和50.2%，虽然环比小幅回落，仍位于荣枯线之上，表明生产和订单继续保持增长。中、小型企业PMI分别为49.9%和46.4%，比上月回升1.2和0.9个百分点，收缩幅度均有不同程度收窄。

中国物流信息中心陈中涛分析认为，目前经济下行压力仍不容忽视。生产水平下降，是PMI指数回落的主要原因。一些企业提前放假，安排停产检修，导致生产指数下降。2月份，受春节影响，企业经营活动仍将下行波动。

“多数企业认为，2月份，由于受春节因素影响，经济活动仍会有所波动，但今年迎春度假安排早，企业提前做了休整，3月份以后恢复也有望加快，经济走势将逐渐走向平稳。”他并补充称，春节过后，补库需求将会加快释放，带动供应链活跃、经济走势趋稳。

中国物流信息中心特约分析师张立群亦指出，由于1月是衔接上年年度目标与本年目标的一个临界点，而且受春节因素影响明显，因此历年1月PMI指数大多呈现下行趋势。考虑这一因素，1月PMI指数变化实际预示的经济下行幅度不大。

数据显示，从制造业12个分项指数来看，同上月相比，除积压订单指数、产成品库存指数、供应商配送时间指数略有上升外，其余各分项指数均有所下降。其中，进口指数、购进价格指数、经营活动预期指数降幅较为明显，超过1个百分点；其余指数降幅均在1个百分点之内。

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**非制造业PMI起稳定器作用**

同时公布的1月官方非制造业PMI数据则不乏亮点。中国物流信息中心新闻稿称，出口订单指数环比上升，且高于同期均值和历史均值。特别是从业人员指数反季节回升，显示出非制造业在总体经济中发挥着稳定器的作用。

“2015年1月份中国非制造业商务活动指数53.7%，虽比上月小幅回落0.4个百分点，仍位于较高景气区间，表明我国非制造业总体上保持良好发展势头，对稳定经济增长的作用不断增强。”赵庆河指出。

统计局新闻稿显示，分行业看，服务业商务活动指数52.9%，比上月回落0.4个百分点，表明服务业业务总量继续保持增长，但增速放缓；建筑业商务活动指数56.9%，比上月回落0.2个百分点，表明建筑业企业业务总量继续保持增长，但增幅略有收窄。

中国物流与采购联合会副会长蔡进认为，1月商务活动指数小幅回落，但高于去年同期水平，非制造业增长仍处于平稳较快的运行区间。服务业新订单指数和从业人员指数均连续上升，行业活动开局良好。

他并指出，土木工程建筑业新出口订单指数连续两个月保持高位，反映出基建工程走出去的步伐继续加快。房地产指数延续回落走势，行业活动受淡季影响继续下行。价格指数持续回落，通缩风险的预期进一步增强，不容忽视。

汇丰(HSBC)/Markit此前联合公布的中国1月PMI初值为49.8，较上月终值49.6小幅上升，且高于路透调查的预估中值49.6。汇丰1月PMI终值将于2月2日(周一)公布。

制造业PMI是一个综合指数，按照国际上通用的做法，由五个主要扩散指数加权而成。通常PMI指数在50以上，反映经济总体扩张；低于50，反映经济衰退。