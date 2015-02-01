更新版 1-中国数据：1月官方制造业和非制造业PMI分别创28个月和一年新低

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因巴拿马和小型船舶运费下降
路透5月5日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五下跌，因海岬型船舶运费上升未能抵消巴拿马型和小型船舶运费下跌的影响。
* 官方制造业PMI跌破荣枯线至28个月低点49.8
* 整体经济下行压力犹存
* 官方非制造业PMI降至53.7，创一年新低
* 非制造业仍保持平稳扩张态势 (新增评论及更多细节)
路透北京2月1日 - 受生产水平下降与节日因素扰动，中国1月官方制造业PMI(采购经理人指数)28个月来首次跌破荣枯线，表明中国经济2015年开年仍面临较大下行压力；而官方非制造业PMI虽亦创出一年新低，但仍处于平稳扩张区间。分析人士预计，2月企业经营活动料因春节因素影响继续下行，但春节过后，企业补库存需求有望带动经济趋稳。
中国国家统计局和物流与采购联合会(CFLP)周日联合公布，中国宏观经济先行指标--1月官方PMI 降至49.8，跌破50的荣枯分界线，为2012年9月以来低点，亦低于50.2的路透调查预估；同时公布的1月官方非制造业商务活动指数亦降至一年低位53.7。
“从采购经理指数历史数据看，春节前后PMI走势会出现一些波动，制造业表现尤为突出。本月制造业PMI弱于往年同期，制造业面临一定下行压力，但非制造业尤其是服务业相关活动指数处于扩张状态，非制造业继续保持平稳增长态势。”国家统计局服务业调查中心高级统计师赵庆河称。
他解读数据指出，1月制造业PMI比上月回落0.3个百分点，一是受元旦春节及季节性因素影响，制造业企业生产经营活动有所减缓。近六年除2012年外，其他年度1月的PMI环比均为回落。
二是大宗商品价格持续下跌，相关行业企业的生产受到较大影响，1月主要原材料购进价格指数41.9%，近六个月逐月回落；三是国内外市场需求总体继续偏弱，订单增速连续回落。
“尽管PMI有所回落，但生产与市场需求有关的指数仍总体稳定，与此同时，中、小型企业PMI出现了一些积极变化。”他说。
1月制造业生产指数和新订单指数分别为51.7%和50.2%，虽然环比小幅回落，仍位于荣枯线之上，表明生产和订单继续保持增长。中、小型企业PMI分别为49.9%和46.4%，比上月回升1.2和0.9个百分点，收缩幅度均有不同程度收窄。
中国物流信息中心陈中涛分析认为，目前经济下行压力仍不容忽视。生产水平下降，是PMI指数回落的主要原因。一些企业提前放假，安排停产检修，导致生产指数下降。2月份，受春节影响，企业经营活动仍将下行波动。
“多数企业认为，2月份，由于受春节因素影响，经济活动仍会有所波动，但今年迎春度假安排早，企业提前做了休整，3月份以后恢复也有望加快，经济走势将逐渐走向平稳。”他并补充称，春节过后，补库需求将会加快释放，带动供应链活跃、经济走势趋稳。
中国物流信息中心特约分析师张立群亦指出，由于1月是衔接上年年度目标与本年目标的一个临界点，而且受春节因素影响明显，因此历年1月PMI指数大多呈现下行趋势。考虑这一因素，1月PMI指数变化实际预示的经济下行幅度不大。
数据显示，从制造业12个分项指数来看，同上月相比，除积压订单指数、产成品库存指数、供应商配送时间指数略有上升外，其余各分项指数均有所下降。其中，进口指数、购进价格指数、经营活动预期指数降幅较为明显，超过1个百分点；其余指数降幅均在1个百分点之内。
浏览中国制造业PMI图表，请点选：link.reuters.com/wyb93w
**非制造业PMI起稳定器作用**
同时公布的1月官方非制造业PMI数据则不乏亮点。中国物流信息中心新闻稿称，出口订单指数环比上升，且高于同期均值和历史均值。特别是从业人员指数反季节回升，显示出非制造业在总体经济中发挥着稳定器的作用。
“2015年1月份中国非制造业商务活动指数53.7%，虽比上月小幅回落0.4个百分点，仍位于较高景气区间，表明我国非制造业总体上保持良好发展势头，对稳定经济增长的作用不断增强。”赵庆河指出。
统计局新闻稿显示，分行业看，服务业商务活动指数52.9%，比上月回落0.4个百分点，表明服务业业务总量继续保持增长，但增速放缓；建筑业商务活动指数56.9%，比上月回落0.2个百分点，表明建筑业企业业务总量继续保持增长，但增幅略有收窄。
中国物流与采购联合会副会长蔡进认为，1月商务活动指数小幅回落，但高于去年同期水平，非制造业增长仍处于平稳较快的运行区间。服务业新订单指数和从业人员指数均连续上升，行业活动开局良好。
他并指出，土木工程建筑业新出口订单指数连续两个月保持高位，反映出基建工程走出去的步伐继续加快。房地产指数延续回落走势，行业活动受淡季影响继续下行。价格指数持续回落，通缩风险的预期进一步增强，不容忽视。
汇丰(HSBC)/Markit此前联合公布的中国1月PMI初值为49.8，较上月终值49.6小幅上升，且高于路透调查的预估中值49.6。汇丰1月PMI终值将于2月2日(周一)公布。
制造业PMI是一个综合指数，按照国际上通用的做法，由五个主要扩散指数加权而成。通常PMI指数在50以上，反映经济总体扩张；低于50，反映经济衰退。
非制造业PMI指标体系，由商务活动指数、新订单指数、新出口订单指数、在手订单指数、存货指数、中间投入价格指数、收费价格指数、从业人员指数、供应商配送时间指数、业务活动预期指数等10个分类指数构成。高于50反映非制造业经济扩张，低于50则反映经济收缩。（完） (发稿 倪蔚丹；审校 张喜良)
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