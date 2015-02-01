俄罗斯经济：政府预计2015年GDP下滑3%，比分析师预期乐观

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因巴拿马和小型船舶运费下降
路透5月5日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五下跌，因海岬型船舶运费上升未能抵消巴拿马型和小型船舶运费下跌的影响。
* 预估基于每桶50美元的保守油价
* 资本投资和零售销售将下降
* 通胀率预计在12%，资本流出规模料为1,150亿美元
路透莫斯科1月31日 - 俄罗斯经济部周六称，预计今年国内生产总值(GDP)下降3%，这比许多分析师预估的下降4-5%要乐观。
油价急跌和西方制裁给俄罗斯经济带来沉重打击，俄罗斯因此可能出现2009年以来首次年度经济衰退。
新经济增长预估包含在俄罗斯政府预算计划采用的宏观经济预测中。俄经济部上次调整经济预估是在12月，当时预计2015年GDP下降0.8%，预估基于的平均油价是每桶80美元。
对今年经济增长的新预估基于的假设平均油价为每桶50美元，接近目前的油价水平。油气占俄罗斯出口的约三分之二，占联邦预算收入的一半，使得油价成为一个很关键的变量。
国际文传电讯社报导称，俄罗斯经济发展部长乌柳卡耶夫(Alexei Ulyukayev)对俄罗斯媒体表示，那一油价预估“已做到尽可能保守”。
乌柳卡耶夫称，根据新预估，今年俄罗斯通胀率将不会下滑，2015年底的通胀率料在12%，2014年为11.4%。今年的资本投资可能减少13%，零售销售料下降8%。
因为卢布贬值和与西方国家对峙升级导致的净资本外流规模预计将达1,150亿美元。
尽管油价预估保守，但俄经济部预期的GDP萎缩3%要比1月路透访问的许多分析师的预估乐观。分析师预估俄罗斯经济今年将萎缩4.2%。
穆迪1月初预期俄罗斯GDP最多或下降5.5%。丹麦丹斯克银行分析师在近期报告中预估俄GDP有可能萎缩8%。
俄罗斯央行去年12月预期俄经济2015年萎缩4.6%，基于的油价假设是每桶60美元。
俄政府调整经济预估前一天，俄央行周五意外降息2个百分点，至15%。
俄央行周五还称，预计俄经济2015年上半年萎缩3.2%，通胀率将保持两位数水平直到明年。(完) (编译 白云; 审校 李爽)
路透5月5日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五下跌，因海岬型船舶运费上升未能抵消巴拿马型和小型船舶运费下跌的影响。
路透新加坡5月5日 - 近月东方-西方套利价差升至约四个月高位，因 新加坡供给下降之际供应商寻求锁定6月替代船货。普氏窗口的需求强劲 ，而且对船用燃料油的需求也很坚挺。 但贸易商表示，西北欧海运费高企，在目前的价格水平，套利活动 将会有限。 6月东方-西方价差 升至1月13日以来的最高每吨29.75美 元，比前一日高出0.50美元。 行业消息人士称，Koch周四租用了MT Artois号油轮，5月30日之前从 鹿特丹运输最多27万吨燃料油前往新加坡。 6月燃料油黏度差 跌至每吨9.25美元，脱离了前一日 创下的约两年高位。 对低粘度燃料油买兴的上升，本周提振了燃料油黏度差。 周五普氏窗口报告有八笔船货交易，总计12万吨380-cst燃料油和4万 吨180-cst燃料油成交。 周五的成交量是4月25日以来最高的。 兴隆是今天主要的买家，买走6万吨380-cst燃料油和2万吨180-cst燃 料
路透新加坡5月5日 - 亚洲柴油现货价差周五持稳，因随着科威特石 油公司将重启一座原油蒸馏装置，供给开始恢复正常水平。不过贸易商表 示，来自孟加拉的现货需求支撑价差。 孟加拉石油公司正在标购68-86万吨含硫500ppm柴油，和10万吨航煤 。 招标并未说明船期，但一新加坡的贸易商表示可能是在今年下半年运 抵孟加拉。 印度斯坦石油公司(HPCL)董事长表示，该公司计划在2022年之启用Ra jasthan炼厂。 他还表示，该炼厂计划每年生产400-500万吨的汽油和柴油。 三位直接知情人士称，科威特石油公司计划在下周重启Mina Al-Ahma di炼厂的一座原油蒸馏装置。 一位消息人士称，该装置已经关闭了约30日进行例行维护，将在5天 内恢复运行。 荷兰咨询机构PJK International的数据显示，截至周四的一周阿姆 斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区的柴油库存增长8.3%至9月以来的最高。 新加坡现货市场上有一笔柴油交易达成，没有