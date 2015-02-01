版本:
中国
亚洲 | 2015年 2月 1日 星期日 15:26 BJT

俄罗斯经济：政府预计2015年GDP下滑3%，比分析师预期乐观

* 预估基于每桶50美元的保守油价

* 资本投资和零售销售将下降

* 通胀率预计在12%，资本流出规模料为1,150亿美元

路透莫斯科1月31日 - 俄罗斯经济部周六称，预计今年国内生产总值(GDP)下降3%，这比许多分析师预估的下降4-5%要乐观。

油价急跌和西方制裁给俄罗斯经济带来沉重打击，俄罗斯因此可能出现2009年以来首次年度经济衰退。

新经济增长预估包含在俄罗斯政府预算计划采用的宏观经济预测中。俄经济部上次调整经济预估是在12月，当时预计2015年GDP下降0.8%，预估基于的平均油价是每桶80美元。

对今年经济增长的新预估基于的假设平均油价为每桶50美元，接近目前的油价水平。油气占俄罗斯出口的约三分之二，占联邦预算收入的一半，使得油价成为一个很关键的变量。

国际文传电讯社报导称，俄罗斯经济发展部长乌柳卡耶夫(Alexei Ulyukayev)对俄罗斯媒体表示，那一油价预估“已做到尽可能保守”。

乌柳卡耶夫称，根据新预估，今年俄罗斯通胀率将不会下滑，2015年底的通胀率料在12%，2014年为11.4%。今年的资本投资可能减少13%，零售销售料下降8%。

因为卢布贬值和与西方国家对峙升级导致的净资本外流规模预计将达1,150亿美元。

尽管油价预估保守，但俄经济部预期的GDP萎缩3%要比1月路透访问的许多分析师的预估乐观。分析师预估俄罗斯经济今年将萎缩4.2%。

穆迪1月初预期俄罗斯GDP最多或下降5.5%。丹麦丹斯克银行分析师在近期报告中预估俄GDP有可能萎缩8%。

俄罗斯央行去年12月预期俄经济2015年萎缩4.6%，基于的油价假设是每桶60美元。

俄政府调整经济预估前一天，俄央行周五意外降息2个百分点，至15%。

俄央行周五还称，预计俄经济2015年上半年萎缩3.2%，通胀率将保持两位数水平直到明年。(完) (编译 白云; 审校 李爽)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐