《独家新闻》美联储两位鹰派官员将离任，潜在候选人浮出水面

* 美联储鹰派人物普洛瑟和费希尔将离任

* 消息人士称Rutherford和McAndrews在替补候选人行列

* 尽管3月就会有职位空缺，但不会很快做出决定

路透1月31日 - 据知情人士透露，美国财政部一位官员和纽约联储一位理事均在美联储官员候选人之列，将取代央行的两位鹰派决策者。

费城联储总裁普洛瑟和达拉斯联储总裁费希尔将分别在3月1日和3月19日退休，寻找继任人选的最终决定还不会马上做出。

但随着潜在候选人开始浮出水面，填补这些空缺已经进入倒计时。

据三位消息人士称，至少在遴选的初步阶段，Matthew Rutherford已被纳入考虑。Matthew Rutherford之前担任财政部国内财政事务高级官员，已于周五离任。主管纽约联储研究工作的James McAndrews是费城联储总裁的考虑人选，他曾在该联储工作过。

目前尚不清楚是否已经确定了空缺候选人名单。

普洛瑟和费希尔都是对通胀持强烈鹰派看法的委员，对美联储主席叶伦及其前任贝南克所寻求的宽松货币政策，他们一再表示反对。美联储12位地区联储总裁中，大多数都是每三年才能轮到一次货币政策投票权，他们总是在私下和公开讲话中就政策展开争论。

12月以来这两个职位的候选人遴选工作已经加快。据一位征求建议的消息人士称，费城联储正在找寻具有学术背景的人来接任普洛瑟的职位。普洛瑟之前是位教授。了解达拉斯招聘进程的消息人士表示，遴选委员会希望找到一位与费希尔政策倾向类似的候选人。

Moody's Analytics首席分析师Mark Zandi也是接替普洛瑟的考虑人选之一，据称Michael Dotsey也是有力竞争者，他在费城联储担任研究部门主管，不过他在美联储的知名度不太高。

另一位财政部官员Seth Carpenter据说也是费城联储总裁的候选人，但选他的可能性很小，预计他还会在财政部任职。

上述候选人士要么拒绝置评，要么未联系上。地区联储及其遴选委员会都拒绝评论，称因此事正在进行中。

Rutherford的货币政策倾向不太清楚，但他拥有丰富的金融市场经验。Rhterford在30多岁担任负责金融市场事务的助理部长时就是财政部的明星人士，2007-08年金融危机期间及之后，他在管理联邦政府大规模借款操作过程中发挥了重要作用。

外界认为McAndrews与纽约联储总裁杜德利在温和的政策倾向上基本一致，不过他的公开评论往往侧重于太大的银行与短期融资市场对金融体系的持续威胁上。

Zandi是位知名经济学家，货币政策倾向于中间立场。他频繁在媒体露面，知名度较高。2013年，奥巴马总统曾考虑选他担任监管机构主管，负责管理联邦住房贷款机构房贷美和房利美，但Zandi仍在穆迪任职。

虽然费城联储和达拉斯联储遴选委员会对美联储内部和外部的候选人都有考虑，但内部人士可能占上风：12位现任地区联储总裁中有八位都是内部提拔的。

如果在现任总裁退休前没有找到合适的继任者，那么第一副总裁将担任代理总裁，费城联储和达拉斯联储的第一副总裁分别为Blake Prichard和Helen Holcomb。(完)