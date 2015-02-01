路透专访：美元升值有利于美国就业--美联储官员费希尔

* 费希尔称，美联储升息是时间问题，不是会不会的问题

* 费希尔认为美联储决策层听取了他的意见

* 美元升值对美国企业而言“不是世界末日来临”

路透旧金山1月30日 - 美国达拉斯联储总裁费希尔周五称，美元急剧升值有利于美国就业市场，对企业高层抱怨美元升值打压公司获利不以为然。

“有跨国业务的企业CEO们对此有怨言，”费希尔接受路透专访时说。“他们每个人都在抱怨，那抵消了他们公司在国内的强劲获利。”

费希尔对那些抱怨持保留态度。

“那让我脑中浮现爱德华·蒙克的名画《呐喊》，”他说。“这并不意味着世界末日来临。”

费希尔计划今年3月退休，他的观点立场总是与美联储的决策核心圈有着很大差异。不过，他还是觉得美联储决策层听取了他的意见。

“我们获得的收入和投资越多，就更有利于大公司和小公司去招聘录用美国本国人，”费希尔说。“而且那的确有利于消费，比如，如果油价以美元计价，就等于商品价格变便宜了。”

他说，虽然美元升值损及净出口，但对美国就业创造的抑制作用要比以前小了，因为美国经济对出口的依赖程度变低了。

截至1月底，美元指数 已连续上涨了七个月，为美元1971年实现自由浮动以来的最长连涨纪录。

两天前，美联储暗示将维持今年升息的计划。

“央行声明明确表示，到某个时候我们会抵达那个转折点，目前我们正越来越接近那个点。那个转折点就是升息，这是个时间问题，”他说。