欧洲政经：向希腊提供紧急融资的决定将由ECB管委会拍板--冈斯坦西欧

路透英国剑桥1月31日 - 欧洲央行(ECB)副总裁冈斯坦西欧周六称，是否向希腊提供紧急融资的决定将由欧洲央行管理委员会拍板。

在被问及如果希腊反对金援的新政府退出欧盟/IMF金援计划，届时希腊的银行将有哪些选择时，他做出了上述回答。

冈斯坦西欧说，欧洲央行的紧急流动性援助(ELA)工具是其常规融资的替代方案，该工具的设计初衷就是为了帮助遇到临时问题的银行填补资金缺口，但要通过这个工具提供资金，需要先获得央行管理委员会的批准。

“有可能会用到所谓的ELA。不管情况怎样，最后都要由管理委员会做决定，对于这点我目前不想做预测，”冈斯坦西欧在剑桥大学一场讨论会的问答环节说。(完)