欧洲政经：向希腊提供紧急融资的决定将由ECB管委会拍板--冈斯坦西欧

标题新闻：俄罗斯4月核心通胀从上月4.5%降至纪录低位4.1%，总体通胀从4.3%降至4.1%-俄统计局
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路透英国剑桥1月31日 - 欧洲央行(ECB)副总裁冈斯坦西欧周六称，是否向希腊提供紧急融资的决定将由欧洲央行管理委员会拍板。
在被问及如果希腊反对金援的新政府退出欧盟/IMF金援计划，届时希腊的银行将有哪些选择时，他做出了上述回答。
冈斯坦西欧说，欧洲央行的紧急流动性援助(ELA)工具是其常规融资的替代方案，该工具的设计初衷就是为了帮助遇到临时问题的银行填补资金缺口，但要通过这个工具提供资金，需要先获得央行管理委员会的批准。
“有可能会用到所谓的ELA。不管情况怎样，最后都要由管理委员会做决定，对于这点我目前不想做预测，”冈斯坦西欧在剑桥大学一场讨论会的问答环节说。(完)
(编译 白云; 审校 李爽)
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路透北京5月5日 - 中国证监会周五称，地方各类交易场所的问题仍然很大，风险较为突出，形势不容乐观。通过半年时间集中整治规范，基本解决地方各类交易场所存在的违法违规问题和风险隐患。