更新版1-加拿大经济：11月GDP意外萎缩0.2%，激起央行降息臆测

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路透渥太华1月30日 - 加拿大11月经济意外萎缩0.2%，市场因此开始预期加拿大央行3月将降息，为六周来第二次有此臆测。

分析师原本预计11月经济较10月持平，但最终按月降幅创2013年12月下降0.4%以来的最大。

统计局周五称，国内生产总值(GDP)萎缩，因制造业、矿产和油气开采行业疲软。

上周加拿大央行降息，以缓和油价锐降的影响，令市场震惊。油价大降令加拿大经济成长放缓，并打压加元。

“加拿大央行对油价跌势影响国内经济的解读非常悲观，这项数据确实支持了其看法，”PNC Financial Services Group分析师Bill Adams表示。

“如果2015年初的经济数据仍然这么疲软，那将为加拿大央行在3月或4月再次降息提供理据，”Adams说。

加拿大央行将在3月4日公布利率声明，市场操作人士预期其将再次降息的机率为76%。

GDP数据拉动加元兑美元跌至近六年低点，触及1.2750加元或0.7843美元，比数据公布前的报价以及周四收盘价1.2611加元或0.7930美元大幅贬值。

加拿大央行上周预计第四季GDP按年成长2.5%，但这一预估看起来比较乐观。

分析师称，加拿大工业应受益于加元走软及美国经济复苏，但11月几乎没什么好消息，制造业产出下降1.9%。这是2009年1月下降3.5%以来的最大月度降幅。

“尽管我们并不认为对能源业的负面影响会足以拖累加拿大经济复苏，但可以肯定会令2015年上半年经济明显放缓，”道明证券策略师Mazen Issa在给客户的报告中称。

矿业、采矿和油气开采下降1.5%。趸售贸易回落0.6%，但促销等因素倒是带动零售贸易增长了0.9%。

2014年11月整体GDP较上年同期成长1.9%，为2014年3月成长1.9%以来的最小按年增幅。

浏览加拿大GDP按月成长图表，请点选：link.reuters.com/jev87s (完) (编译 李爽 审校 白云)