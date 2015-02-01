希腊政经：新政府拒绝与三大金主合作，也不愿寻求延长援助计划

* 财长保持反撙节的立场

* 欧元集团主席迪塞尔布洛姆称，是否向希腊提供支援取决于它是否遵守协议

* 迪塞尔布洛姆反对就债务问题举行特别会议

路透雅典1月30日 - 希腊新左翼政府周五与欧洲伙伴就金援问题举行会谈，断然拒绝了延长援助计划，也不愿与监督该计划的国际监察员合作。

新政府还在暂停一系列国有资产出售后，解除了国家私有化机构主管的职务。

在政界不受欢迎的私有化政策是为了帮助削减债务，这是希腊获得2,400亿欧元金援的条件之一，金援计划还要求希腊严格实施几年撙节政策。

希腊财长瓦鲁法基斯与欧元集团主席迪塞尔布洛姆举行会晤，双方均称这是一次“建设性”会谈。但希腊媒体敏感地捕捉到两位官员僵硬的肢体语言，说明这次会谈似乎并未成功地弥合双方的分歧。

这次会谈是希腊努力说服债权人放松严格援助条款的开始。按照计划，希腊总理齐普拉斯和财长瓦鲁法基斯下周将先后出访伦敦、巴黎和罗马。

瓦鲁法基斯称，希腊无意与代表三大国际金主的代表团合作。他说，希腊不会在2月28日最后期限到来前寻求延长援助计划。

他没有说明如果没有在最后期限前达成协议，希腊将会怎么办。