《投行看数据》中国1月官方制造业PMI乏善可陈，经济或加速下滑--中金

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因巴拿马和小型船舶运费下降
路透5月5日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五下跌，因海岬型船舶运费上升未能抵消巴拿马型和小型船舶运费下跌的影响。
路透北京2月1日 - 中国1月官方制造业PMI(采购经理人指数)28个月来首次跌破荣枯线，而官方非制造业PMI亦创出一年新低。中金债券组分析指出，总体来看，中采制造业PMI乏善可陈，各项指标预示着经济的加速下滑可能即将到来。
报告并指出，企业对未来六个月经营预期较悲观，制造业经营活动继续弱势可能性大。经济目前为止还看不到较强的托底力量。对于债券市场而言，毫无疑问仍是机会大于风险，尤其中长期的利率债在经济持续下滑、通缩风险增加的环境下仍有较强的进攻性。
中国国家统计局和物流与采购联合会(CFLP)周日联合公布，中国宏观经济先行指标--1月官方PMI 降至49.8，跌破50的荣枯分界线，为2012年9月以来低点，亦低于50.2的路透调查预估；同时公布的1月官方非制造业商务活动指数亦降至一年低位53.7。
以下为中金报告要点摘录：
以中采PMI新订单减产成品库存衡量的经济动能指标从12月的2.6降至2.2，经济增长动能持续回落。短期经济主要制约仍在房地产，由于企业拿地和新开工意愿不足，房地产拖累工业持续下行。
注意到1月汇丰PMI与中采PMI出现一定背离，由于从分项上看汇丰PMI回升主要是国内新订单推动，而房地产持续弱势背景下国内新订单难以回升持续，我们倾向于认为中采PMI更好地反映了制造业经营情况。
此外，历史数据表明春节对工业活动的影响体现在春节前三周和春节后三周，由于节前的正常生产水平要高于节后，今年春节靠后可能导致今年1-2月工业产出偏高，今年1-2月工业可能的反弹并不主要是经济动能恢复的结果。预计2月份往后，汇丰PMI也会出现明显的下滑。
从分项来看：
1、需求方面，新出口订单指数从12月的49.1下降至48.4，发达经济体分化叠加新兴市场受外部冲击，外需复苏阶段性放缓；新订单指数从12月的50.4下降至50.2，以新订单减新出口订单衡量的内需保持弱势，房地产弱势继续拖累相关制造业产出。
2、供给方面，产出指数从12月的52.2下降至51.7，制造业企业生产意愿不足；原材料采购量从12月的50.1下降至49.6，企业采购积极性不高；就业指数从12月的48.1下降至47.9，以就业指数跟踪的城镇净增就业继续下行，城镇就业压力增加可能拖累城镇居民收入乃至消费，对增长和通胀形成拖累。
3、价格方面，购进价格指数从12月的43.2下降至41.9，预计1月PPI环比加速回落，同比增速或降至-3.9%附近，低通胀和名义利率刚性导致实际利率继续偏高，叠加房地产弱势而利润增速放缓，企业固定资产投资或继续受制。
4、库存方面，产成品库存指数从12月的47.8上升至48，原材料库存指数从12月47.5下降至47.3。表明企业生产意愿偏低，但下游需求减弱导致库存积压。如果房地产和基建投资增速不起来，钢铁、有色金属和化工行业受益于上游原材料价格下跌更多的利润恢复不可持续。
5、预期方面，企业生产经营活动预期指数从12月的48.7降至47.4，为2013年以来最低值，企业对未来六个月经营预期较悲观，制造业经营活动继续弱势可能性大。
总体来看，中采PMI乏善可陈，各项指标预示着经济的加速下滑可能即将到来。而通缩风险也在持续增加。
货币条件方面，无论是货币增速、人民币有效汇率、实际利率，这三者都依然处于紧缩方向，没有看到任何一个条件在近期得到显性的放松。如果今年赤字率也只小幅提升，那么财政政策也谈不上积极。经济目前为止还看不到较强的托底力量。
对于债券市场而言，毫无疑问仍是机会大于风险，尤其中长期的利率债在经济持续下滑、通缩风险增加的环境下仍有较强的进攻性。（完） (发稿 倪蔚丹；审校 张喜良)
路透5月5日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五下跌，因海岬型船舶运费上升未能抵消巴拿马型和小型船舶运费下跌的影响。
路透新加坡5月5日 - 近月东方-西方套利价差升至约四个月高位，因 新加坡供给下降之际供应商寻求锁定6月替代船货。普氏窗口的需求强劲 ，而且对船用燃料油的需求也很坚挺。 但贸易商表示，西北欧海运费高企，在目前的价格水平，套利活动 将会有限。 6月东方-西方价差 升至1月13日以来的最高每吨29.75美 元，比前一日高出0.50美元。 行业消息人士称，Koch周四租用了MT Artois号油轮，5月30日之前从 鹿特丹运输最多27万吨燃料油前往新加坡。 6月燃料油黏度差 跌至每吨9.25美元，脱离了前一日 创下的约两年高位。 对低粘度燃料油买兴的上升，本周提振了燃料油黏度差。 周五普氏窗口报告有八笔船货交易，总计12万吨380-cst燃料油和4万 吨180-cst燃料油成交。 周五的成交量是4月25日以来最高的。 兴隆是今天主要的买家，买走6万吨380-cst燃料油和2万吨180-cst燃 料
路透新加坡5月5日 - 亚洲柴油现货价差周五持稳，因随着科威特石 油公司将重启一座原油蒸馏装置，供给开始恢复正常水平。不过贸易商表 示，来自孟加拉的现货需求支撑价差。 孟加拉石油公司正在标购68-86万吨含硫500ppm柴油，和10万吨航煤 。 招标并未说明船期，但一新加坡的贸易商表示可能是在今年下半年运 抵孟加拉。 印度斯坦石油公司(HPCL)董事长表示，该公司计划在2022年之启用Ra jasthan炼厂。 他还表示，该炼厂计划每年生产400-500万吨的汽油和柴油。 三位直接知情人士称，科威特石油公司计划在下周重启Mina Al-Ahma di炼厂的一座原油蒸馏装置。 一位消息人士称，该装置已经关闭了约30日进行例行维护，将在5天 内恢复运行。 荷兰咨询机构PJK International的数据显示，截至周四的一周阿姆 斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区的柴油库存增长8.3%至9月以来的最高。 新加坡现货市场上有一笔柴油交易达成，没有