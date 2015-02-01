《独家新闻》通用汽车和中国上汽将联合进军印尼市场

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因巴拿马和小型船舶运费下降
路透5月5日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五下跌，因海岬型船舶运费上升未能抵消巴拿马型和小型船舶运费下跌的影响。
路透北京1月31日 - 通用汽车 和中国上汽集团 将很快宣布联合进军印尼市场，用旗下经济实惠的五菱品牌在东南亚最大的市场建立据点，然后再打开该地区其他市场的局面。
据两位知情消息人士，他们已经在雅加达郊区的工业区购买了一处地产，预计将在几天内公布详细情况。通用中国区总裁钱惠康(Matt Tsien)称之为在具有2.4亿人口国家的一项重要合资企业。
在周五晚些时候的一份报导中，印尼工业部官员对安塔拉国家通讯社(Antara)表示，通用汽车和上汽将在印尼总计投资7亿美元设立公司，在印尼生产和销售五菱汽车。
通用汽车和上汽计划2015年8月开始建设五菱汽车装配厂，拟在2017年开始生产。该工厂年产能为15万辆汽车。据安塔拉通讯社，报导公布前，通用汽车和上汽官员代表团周五曾到访工业部。
通用汽车驻上海发言人表示，她不能证实该报导中的细节。
对于通用来说，印尼将是其在亚洲的中国以外第二大市场。之前通用与上汽已经打进印度市场，他们在印度合作销售五菱小型多功能货车。
业内观察人士认为，两家公司的合伙关系近几年日渐冻结，但在印尼的合作意味着关系出现解冻。
通用汽车称，上汽-通用-五菱将在印尼合资公司持股80%，上汽将单独持有剩余股份。
通用在上汽-通用-五菱持股44%，上汽持股51.1%，五菱持股5.9%，因此通用实际在印尼合资公司持股35%。
该合资公司将生产和销售低价微型厢式货车，售价可能略低于30,000元人民币(4,800美元)。(完)
(编译 李爽 审校 白云)
路透5月5日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五下跌，因海岬型船舶运费上升未能抵消巴拿马型和小型船舶运费下跌的影响。
路透新加坡5月5日 - 近月东方-西方套利价差升至约四个月高位，因 新加坡供给下降之际供应商寻求锁定6月替代船货。普氏窗口的需求强劲 ，而且对船用燃料油的需求也很坚挺。 但贸易商表示，西北欧海运费高企，在目前的价格水平，套利活动 将会有限。 6月东方-西方价差 升至1月13日以来的最高每吨29.75美 元，比前一日高出0.50美元。 行业消息人士称，Koch周四租用了MT Artois号油轮，5月30日之前从 鹿特丹运输最多27万吨燃料油前往新加坡。 6月燃料油黏度差 跌至每吨9.25美元，脱离了前一日 创下的约两年高位。 对低粘度燃料油买兴的上升，本周提振了燃料油黏度差。 周五普氏窗口报告有八笔船货交易，总计12万吨380-cst燃料油和4万 吨180-cst燃料油成交。 周五的成交量是4月25日以来最高的。 兴隆是今天主要的买家，买走6万吨380-cst燃料油和2万吨180-cst燃 料
路透新加坡5月5日 - 亚洲柴油现货价差周五持稳，因随着科威特石 油公司将重启一座原油蒸馏装置，供给开始恢复正常水平。不过贸易商表 示，来自孟加拉的现货需求支撑价差。 孟加拉石油公司正在标购68-86万吨含硫500ppm柴油，和10万吨航煤 。 招标并未说明船期，但一新加坡的贸易商表示可能是在今年下半年运 抵孟加拉。 印度斯坦石油公司(HPCL)董事长表示，该公司计划在2022年之启用Ra jasthan炼厂。 他还表示，该炼厂计划每年生产400-500万吨的汽油和柴油。 三位直接知情人士称，科威特石油公司计划在下周重启Mina Al-Ahma di炼厂的一座原油蒸馏装置。 一位消息人士称，该装置已经关闭了约30日进行例行维护，将在5天 内恢复运行。 荷兰咨询机构PJK International的数据显示，截至周四的一周阿姆 斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区的柴油库存增长8.3%至9月以来的最高。 新加坡现货市场上有一笔柴油交易达成，没有