美股业绩：雪佛龙季度获利超预期，为控制支出将暂停股票回购

**今年将暂停股票回购**

雪佛龙周五暂停2015年股票回购计划，面对油价大跌，以及削减资本支出后的最新节本措施，此举旨在保留现金。

这一决定让华尔街为之愕然，雪佛龙股价一度跌4%。

首席财务官Pat Yarrington在宣布股票回购暂停的电话会议上称因“市场环境变化”，意即油价自去年6月以来大跌约60%。

执行长John Watson强调雪佛龙当前每季1.07美元的派息，在公司资产负债表上仍排在“最优先的位置”。

“如果以后有现金流产生了，而且又没有其他机会，那么时机合适时，我们会宣布回购股票，”他说。

“目前正在大举进行成本削减”，股票回购计划冻结和降低资本支出都是雪佛龙旨在控制支出的举措，Watson说。他补充道，还有可能裁员。(完) (编译 李爽 审校 白云)