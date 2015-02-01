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亚洲 | 2015年 2月 1日 星期日 16:06 BJT

全球汇市：最近一周投机客减持美元净多仓，增持欧元净空仓--CFTC/路透

路透1月30日 - 据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据，
最近一周汇市投机客减持美元多头仓位，同时增持欧元净空仓至2012年6
月以来高位。

    1月27日止当周，美元净多仓降至442.8亿美元，此前一周为462.2亿
美元。美元净多仓为连续第二周下降。美元净多仓也是连续第五周达到40
0亿美元以上。
    
    欧元净空仓为184,745口，为两年半来最高。
    
    欧洲央行上周四宣布量化宽松计划，每月购买600亿欧元欧元区债券
。但在欧洲央行这项决定公布前，投资者就一直做空欧元，导致欧元在两
个月内跌了9%。
    
    瑞郎净空仓进一步萎缩至7,373口，为一个半月最低。
    
    在瑞士央行两周前取消瑞郎汇价限制后，瑞郎净空仓减少。
    
    做多一种货币意味着押注其将会上涨，反之做空的话则是押注该币种
将下滑。
    
    路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元 
的总仓位是根据其兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货
 币的净仓位来计算。
    
    日圆(12,500,000日圆为1口)
                 1月27日当周         前一周
    多头仓位       26,526            26,525
    空头仓         91,184           104,411
    净仓位        -64,658           -77,886

    欧元(125,000欧元为1口)
                 1月27日当周         前一周
    多头仓位       50,489            52,047
    空头仓位      235,234           232,777
    净仓位       -184,745          -180,730

    英镑(62,500英镑为1口)
                 1月27日当周         前一周
    多头仓位       38,649           35,319
    空头仓位       83,989           81,027
    净仓位        -45,340          -45,708

    瑞郎(125,000瑞郎为1口)
                  1月27日当周         前一周
    多头仓位         8,841            8,226
    空头仓位        16,214           18,035
    净仓位          -7,373           -9,809
    
    加元(100,000加元为1口)
                   1月27日当周         前一周
    多头仓位        28,914           24,238
    空头仓位        52,877           53,318
    净仓位         -23,963          -29,080
    
    澳元(100,000澳元为1口)
                   1月27日当周         前一周
    多头仓位        16,079            9,828
    空头仓位        65,022           56,408
    净仓位         -48,943          -46,580

    新西兰元(100,000新西兰元为1口)
                   1月27日当周         前一周
    多头仓位        11,908           10,941
    空头仓位        15,567           12,758
    净仓位      　  -3,659           -1,817 (完)
          
      
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 (编译 李爽  审校 白云)
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