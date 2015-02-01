全球汇市：最近一周投机客减持美元净多仓，增持欧元净空仓--CFTC/路透

路透1月30日 - 据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据， 最近一周汇市投机客减持美元多头仓位，同时增持欧元净空仓至2012年6 月以来高位。 1月27日止当周，美元净多仓降至442.8亿美元，此前一周为462.2亿 美元。美元净多仓为连续第二周下降。美元净多仓也是连续第五周达到40 0亿美元以上。 欧元净空仓为184,745口，为两年半来最高。 欧洲央行上周四宣布量化宽松计划，每月购买600亿欧元欧元区债券 。但在欧洲央行这项决定公布前，投资者就一直做空欧元，导致欧元在两 个月内跌了9%。 瑞郎净空仓进一步萎缩至7,373口，为一个半月最低。 在瑞士央行两周前取消瑞郎汇价限制后，瑞郎净空仓减少。 做多一种货币意味着押注其将会上涨，反之做空的话则是押注该币种 将下滑。 路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元 的总仓位是根据其兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货 币的净仓位来计算。 日圆(12,500,000日圆为1口) 1月27日当周 前一周 多头仓位 26,526 26,525 空头仓 91,184 104,411 净仓位 -64,658 -77,886 欧元(125,000欧元为1口) 1月27日当周 前一周 多头仓位 50,489 52,047 空头仓位 235,234 232,777 净仓位 -184,745 -180,730 英镑(62,500英镑为1口) 1月27日当周 前一周 多头仓位 38,649 35,319 空头仓位 83,989 81,027 净仓位 -45,340 -45,708 瑞郎(125,000瑞郎为1口) 1月27日当周 前一周 多头仓位 8,841 8,226 空头仓位 16,214 18,035 净仓位 -7,373 -9,809 加元(100,000加元为1口) 1月27日当周 前一周 多头仓位 28,914 24,238 空头仓位 52,877 53,318 净仓位 -23,963 -29,080 澳元(100,000澳元为1口) 1月27日当周 前一周 多头仓位 16,079 9,828 空头仓位 65,022 56,408 净仓位 -48,943 -46,580 新西兰元(100,000新西兰元为1口) 1月27日当周 前一周 多头仓位 11,908 10,941 空头仓位 15,567 12,758 净仓位 -3,659 -1,817 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 <FXBU ZZ> 全球汇市报导 汇市技术面解析 [TECH/FRX CN] 所有外汇新闻 汇率路透调查 [FRX-CPO LL] 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 [EU/ECI CN] 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 [AUD/ CN] 英镑报导 台币报导 [TWD/ CN] 人民币报导 韩元报导 [KRW/ CN] 拉美货币报导 南非兰特报导 [ZAR/ CN] 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 EF X= 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 F X= (编译 李爽 审校 白云)