CFTC报告：NYMEX原油期货1月27日持仓报告(表)

标题新闻：因就业数据反弹维持美Q2成长约3%预期，料联储6月升息且升息预期转趋鹰派-摩根大通
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路透1月30日 - 以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2015年1月27日纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货持仓状况报告，每口以1,000桶计：
非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓
多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头
未平仓合约(1,668,047口)
496,281 222,010 519,451 568,519 855,154 1584251 1596615 83,796 71,432
较1月20日变动(未平仓合约：增加77,025口)
15,773 22,771 14,667 45,500 45,884 75,940 83,322 1,085 -6,297
各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
29.8 13.3 31.1 34.1 51.3 95.0 95.7 5.0 4.3
各类交易商数量(总计为381家)
125 120 147 93 104 311 299(完)
(编译 李爽 审校 白云)
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