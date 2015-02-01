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市场报道 | 2015年 2月 1日 星期日 16:38 BJT

CFTC报告：COMEX期铜1月27日持仓报告(表)

路透1月30日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)对截至2015年1月27日纽约商品期货交易所(COMEX)铜期货持仓状况报告如下，以每合约25,000磅计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(179,152口)

46,610 87,272 23,866 96,833 44,280 167,309 155,418 11,843 23,734

较1月20日变动(未平仓合约：增加6,306口)

282 4,159 3,868 2,572 -55 6,722 7,972 -416 -1,666

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

26.0 48.7 13.3 54.1 24.7 93.4 86.8 6.6 13.2

各类交易商数量(总计为275家)

60 136 60 55 46 154 216(完)

(编译 李爽 审校 白云)
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