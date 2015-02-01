CFTC报告：COMEX期铜1月27日持仓报告(表)

标题新闻：因就业数据反弹维持美Q2成长约3%预期，料联储6月升息且升息预期转趋鹰派-摩根大通
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路透1月30日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)对截至2015年1月27日纽约商品期货交易所(COMEX)铜期货持仓状况报告如下，以每合约25,000磅计：
非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓
多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头
未平仓合约(179,152口)
46,610 87,272 23,866 96,833 44,280 167,309 155,418 11,843 23,734
较1月20日变动(未平仓合约：增加6,306口)
282 4,159 3,868 2,572 -55 6,722 7,972 -416 -1,666
各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
26.0 48.7 13.3 54.1 24.7 93.4 86.8 6.6 13.2
各类交易商数量(总计为275家)
60 136 60 55 46 154 216(完)
(编译 李爽 审校 白云)
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