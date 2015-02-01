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市场报道 | 2015年 2月 1日 星期日 16:37 BJT

CFTC报告：CBOT玉米期货1月27日持仓报告(表)

路透1月30日 - 以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2015年1月27日芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货持仓状况报告，每口以5,000蒲式耳计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(1,304,935口)

394,454 178,398 195,138 614,812 681,512 1204404 1055048 100,531 249,887

较1月20日变动(未平仓合约：增加3,769口)

-21,911 -7,888 21,529 2,820 -16,949 2,438 -3,308 1,331 7,077

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

30.2 13.7 15.0 47.1 52.2 92.3 80.9 7.7 19.1

各类交易商数量(总计为733家)

156 170 163 222 316 483 573(完)

(编译 李爽 审校 白云)
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