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市场报道 | 2015年 2月 1日 星期日 16:36 BJT

CFTC报告：COMEX期金1月27日持仓报告(表)

路透1月30日 - 以下为美国商品交易管理委员会(CFTC)公布，截至2015年1月27日纽约商品期货交易所(COMEX)期金持仓状况报告，每口以100盎司计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(438,279口)

238,407 49,482 38,815 117,326 323,486 394,548 411,783 43,731 26,496

较1月20日变动(未平仓合约：增加8,151口)

15,150 -11,320 -3,665 -3,620 24,730 7,865 9,745 286 -1,594

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

54.4 11.3 8.9 26.8 73.8 90.0 94.0 10.0 6.0

各类交易商数量(总计为320家)

170 68 75 49 66 247 184 (完)

(编译 李爽 审校 白云)
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