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市场报道 | 2015年 2月 1日 星期日 16:36 BJT

CFTC报告：CBOT小麦期货1月27日持仓报告(表)

路透1月30日 - 以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2015年1月27日芝加哥期货交易所(CBOT)小麦持仓状况报告，每口以5,000蒲式耳计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(387,290口)

119,886 119,964 78,195 158,168 145,848 356,249 344,007 31,041 43,283

较1月20日变动(未平仓合约：增加4,747口)

1,254 2,700 4,336 -547 -2,612 5,043 4,424 -296 323

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

31.0 31.0 20.2 40.8 37.7 92.0 88.8 8.0 11.2

各类交易商数量(总计为383家)

119 103 139 99 102 309 288

(完)

(编译 李爽 审校 白云)
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