CFTC报告：CBOT小麦期货1月27日持仓报告(表)

标题新闻：因就业数据反弹维持美Q2成长约3%预期，料联储6月升息且升息预期转趋鹰派-摩根大通
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路透1月30日 - 以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2015年1月27日芝加哥期货交易所(CBOT)小麦持仓状况报告，每口以5,000蒲式耳计：
非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓
多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头
未平仓合约(387,290口)
119,886 119,964 78,195 158,168 145,848 356,249 344,007 31,041 43,283
较1月20日变动(未平仓合约：增加4,747口)
1,254 2,700 4,336 -547 -2,612 5,043 4,424 -296 323
各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
31.0 31.0 20.2 40.8 37.7 92.0 88.8 8.0 11.2
各类交易商数量(总计为383家)
119 103 139 99 102 309 288
(完)
(编译 李爽 审校 白云)
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