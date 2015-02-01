《全球主要央行会议预告》--2015年2月-12月

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因巴拿马和小型船舶运费下降
路透5月5日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五下跌，因海岬型船舶运费上升未能抵消巴拿马型和小型船舶运费下跌的影响。
路透2月1日 - 以下为全球主要央行在2015年2月至12月的议息会议及其它重要声明的日 程安排。 ========================================================== 美国联邦公开市场委员会(FOMC) 3月17日至3月18日 - 美联储FOMC举行为期两天的议息会议。 3月18日 - 美联储FOMC宣布利率决定。 4月28日至4月29日 - 美联储FOMC举行为期两天的议息会议。 4月29日 - 美联储FOMC宣布利率决定。 6月16日至6月17日 - 美联储FOMC举行为期两天的议息会议。 6月17日 - 美联储FOMC宣布利率决定。 7月28日至7月29日 - 美联储FOMC举行为期两天的议息会议。 7月29日 - 美联储FOMC宣布利率决定。 9月16日至9月17日 - 美联储FOMC举行为期两天的议息会议。 9月17日 - 美联储FOMC宣布利率决定。 10月27日至10月28日 - 美联储FOMC举行为期两天的议息会议。 10月28日 - 美联储FOMC宣布利率决定。 12月15日至12月16日 - 美联储FOMC举行为期两天的议息会议。 12月16日 - 美联储FOMC宣布利率决定。 ========================================================== 欧洲央行(ECB)－若未注明，会议地点均为法兰克福 2月4日－管理委员会会议，无宣布利率决定的计划。 2月18日－管理委员会会议，无宣布利率决定的计划。 3月5日(塞浦路斯)－管理委员会会议，之后宣布利率决定并召开记者会。 3月18日－管理委员会会议和全行委员会会议，无宣布利率决定的计划(至3月19日)。 4月1日－管理委员会会议，无宣布利率决定的计划。 4月15日－管理委员会会议，之后宣布利率决定并召开记者会。 5月6日－管理委员会会议，无宣布利率决定的计划。 5月20日－管理委员会会议，无宣布利率决定的计划。 6月3日－管理委员会会议，之后宣布利率决定并召开记者会。 6月17日－管理委员会会议和全行委员会会议，无宣布利率决定的计划(至6月18日)。 7月1日－管理委员会会议，无宣布利率决定的计划。 7月16日－管理委员会会议，之后宣布利率决定并召开记者会。 8月5日－管理委员会会议，无宣布利率决定的计划。 9月3日－管理委员会会议，之后宣布利率决定并召开记者会。 9月16日－管理委员会会议和全行委员会会议，无宣布利率决定的计划(至9月17日)。 10月7日－管理委员会会议，无宣布利率决定的计划。 10月22日(马耳他)－管理委员会会议，之后宣布利率决定并召开记者会。 11月4日－管理委员会会议，无宣布利率决定的计划。 11月18日－管理委员会会议，无宣布利率决定的计划。 12月3日－管理委员会会议，之后宣布利率决定并召开记者会。 12月16日－管理委员会会议和全行委员会会议，无宣布利率决定的计划(至12月17日)。 ========================================================== 英国央行 2月4日－货币政策会议(至2月5日)。 3月4日－货币政策会议(至3月5日)。 4月8日－货币政策会议(至4月9日)。 5月8日－货币政策会议(5月11日周一继续开会)。 6月3日－货币政策会议(至6月4日)。 7月8日－货币政策会议(至7月9日)。 8月5日－货币政策会议(至8月6日)。 9月9日－货币政策会议(至9月10日)。 10月7日－货币政策会议(至10月8日)。 11月4日－货币政策会议(至11月5日)。 12月9日－货币政策会议(至12月10日)。 ========================================================== 日本央行 2月17日－日本央行货币政策会议(至2月18日)。 3月16日－日本央行货币政策会议(至3月17日)。 4月 7日－日本央行货币政策会议(至4月8日)。 4月30日－日本央行货币政策会议。 5月21日－日本央行货币政策会议(至5月22日)。 6月18日－日本央行货币政策会议(至6月19日)。 ========================================================== 加拿大央行 3月 4日－公布指标利率决定。 4月15日－公布指标利率决定和货币政策报告。 5月27日－公布指标利率决定。 7月15日－公布指标利率决定和货币政策报告。 9月 9日－公布指标利率决定。 10月21日－公布指标利率决定和货币政策报告。 12月 2日－公布指标利率决定。 ========================================================== 瑞士央行 3月19日 - 货币政策评估 6月18日 - 货币政策评估 9月17日 - 货币政策评估 12月10日 - 货币政策评估 ========================================================== 澳洲央行 2月3日－召开利率会议。 3月3日－召开利率会议。 4月7日－召开利率会议。 5月5日－召开利率会议。 6月2日－召开利率会议。 7月7日－召开利率会议。 8月4日－召开利率会议。 9月1日－召开利率会议。 10月6日－召开利率会议。 11月3日－召开利率会议。 12月1日－召开利率会议。 ========================================================== 新西兰央行 3月12日－公布货币政策声明和指标利率。 4月30日－公布指标利率。 6月11日－公布货币政策声明和指标利率。 7月23日－公布指标利率。 9月10日－公布货币政策声明和指标利率。 10月29日－公布指标利率。 12月10日－公布货币政策声明和指标利率。 ========================================================== 瑞典央行 2月11日－召开货币政策会议(至2月12日)。 2月12日－公布利率决定。 4月28日－召开货币政策会议(至4月29日)。 4月29日－公布利率决定。 7月 1日－召开货币政策会议(至7月 2日)。 7月 2日－公布利率决定。 ========================================================== 挪威央行 3月19日－货币政策会议。 6月18日－货币政策会议。 9月24日－货币政策会议。 12月17日－货币政策会议。 ========================================================== 台湾 台湾央行在每季度最后一周召开理监事会议，以决定重贴现率。 具体会议日期将在开会前几天公布。 ========================================================== 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
路透5月5日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五下跌，因海岬型船舶运费上升未能抵消巴拿马型和小型船舶运费下跌的影响。
路透新加坡5月5日 - 近月东方-西方套利价差升至约四个月高位，因 新加坡供给下降之际供应商寻求锁定6月替代船货。普氏窗口的需求强劲 ，而且对船用燃料油的需求也很坚挺。 但贸易商表示，西北欧海运费高企，在目前的价格水平，套利活动 将会有限。 6月东方-西方价差 升至1月13日以来的最高每吨29.75美 元，比前一日高出0.50美元。 行业消息人士称，Koch周四租用了MT Artois号油轮，5月30日之前从 鹿特丹运输最多27万吨燃料油前往新加坡。 6月燃料油黏度差 跌至每吨9.25美元，脱离了前一日 创下的约两年高位。 对低粘度燃料油买兴的上升，本周提振了燃料油黏度差。 周五普氏窗口报告有八笔船货交易，总计12万吨380-cst燃料油和4万 吨180-cst燃料油成交。 周五的成交量是4月25日以来最高的。 兴隆是今天主要的买家，买走6万吨380-cst燃料油和2万吨180-cst燃 料
路透新加坡5月5日 - 亚洲柴油现货价差周五持稳，因随着科威特石 油公司将重启一座原油蒸馏装置，供给开始恢复正常水平。不过贸易商表 示，来自孟加拉的现货需求支撑价差。 孟加拉石油公司正在标购68-86万吨含硫500ppm柴油，和10万吨航煤 。 招标并未说明船期，但一新加坡的贸易商表示可能是在今年下半年运 抵孟加拉。 印度斯坦石油公司(HPCL)董事长表示，该公司计划在2022年之启用Ra jasthan炼厂。 他还表示，该炼厂计划每年生产400-500万吨的汽油和柴油。 三位直接知情人士称，科威特石油公司计划在下周重启Mina Al-Ahma di炼厂的一座原油蒸馏装置。 一位消息人士称，该装置已经关闭了约30日进行例行维护，将在5天 内恢复运行。 荷兰咨询机构PJK International的数据显示，截至周四的一周阿姆 斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区的柴油库存增长8.3%至9月以来的最高。 新加坡现货市场上有一笔柴油交易达成，没有