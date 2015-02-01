中港个股：民生银行管理层急开分析师会，称安邦只做财务投资者

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因巴拿马和小型船舶运费下降
路透5月5日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五下跌，因海岬型船舶运费上升未能抵消巴拿马型和小型船舶运费下跌的影响。
路透北京2月1日 - 继昨日公告行长毛晓峰辞职后，中国民生银行 管理层周日紧急召开分析师会议，称包括安邦在内的大股东不会卖出民生股票。安邦明确表示，之所以频频增持，是看好民生银行的长远发展，将只作为财务投资者。
据路透获得的上述会议纪要，民生银行管理层表示，毛晓峰辞职对经营没有影响，目前资金进出完全正常。民生银行管理层将于4-5月进行换届，在此之前行长、党委书记由谁接替将有定论。
“在昨天的董事会上，其他大股东也纷纷表示看好民生银行的长远发展，当前不会卖出民生银行股票。” 民生银行董事长洪崎称。
他表示，未来民生银行要做到“对公、中小加小微和零售”的“三三制”业务布局；而为了应对利率市场化时代的到来，该行将启动全面变革的“凤凰计划”，预计三到五年全面见效。
民生银行周六稍晚公告称，近日公司董事会收到毛晓峰辞职信，因其个人原因，申请辞去民生银行董事、行长及董事会相关专门委员会职务，其与董事会无不同意见。经公司董事会临时会议决议，由洪崎董事长代行行长职责。
近期民生银行因被安邦保险集团频频举牌并购引起市场广泛关注。安邦保险目前已一跃成为民生银行新的第一大股东。(完)
(发稿 倪蔚丹；审校 张喜良)
路透5月5日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五下跌，因海岬型船舶运费上升未能抵消巴拿马型和小型船舶运费下跌的影响。
路透新加坡5月5日 - 近月东方-西方套利价差升至约四个月高位，因 新加坡供给下降之际供应商寻求锁定6月替代船货。普氏窗口的需求强劲 ，而且对船用燃料油的需求也很坚挺。 但贸易商表示，西北欧海运费高企，在目前的价格水平，套利活动 将会有限。 6月东方-西方价差 升至1月13日以来的最高每吨29.75美 元，比前一日高出0.50美元。 行业消息人士称，Koch周四租用了MT Artois号油轮，5月30日之前从 鹿特丹运输最多27万吨燃料油前往新加坡。 6月燃料油黏度差 跌至每吨9.25美元，脱离了前一日 创下的约两年高位。 对低粘度燃料油买兴的上升，本周提振了燃料油黏度差。 周五普氏窗口报告有八笔船货交易，总计12万吨380-cst燃料油和4万 吨180-cst燃料油成交。 周五的成交量是4月25日以来最高的。 兴隆是今天主要的买家，买走6万吨380-cst燃料油和2万吨180-cst燃 料
路透新加坡5月5日 - 亚洲柴油现货价差周五持稳，因随着科威特石 油公司将重启一座原油蒸馏装置，供给开始恢复正常水平。不过贸易商表 示，来自孟加拉的现货需求支撑价差。 孟加拉石油公司正在标购68-86万吨含硫500ppm柴油，和10万吨航煤 。 招标并未说明船期，但一新加坡的贸易商表示可能是在今年下半年运 抵孟加拉。 印度斯坦石油公司(HPCL)董事长表示，该公司计划在2022年之启用Ra jasthan炼厂。 他还表示，该炼厂计划每年生产400-500万吨的汽油和柴油。 三位直接知情人士称，科威特石油公司计划在下周重启Mina Al-Ahma di炼厂的一座原油蒸馏装置。 一位消息人士称，该装置已经关闭了约30日进行例行维护，将在5天 内恢复运行。 荷兰咨询机构PJK International的数据显示，截至周四的一周阿姆 斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区的柴油库存增长8.3%至9月以来的最高。 新加坡现货市场上有一笔柴油交易达成，没有