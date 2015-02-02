金砖国家：1月30日股汇市收盘纵览

路透2月2日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月30日(周五)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 下跌1.19%，收报961.61点。
中国股市：沪综指收低1.6%四连跌，市场信心不足致权重股走势疲弱
香港股市：恒指创七周来最大周线跌幅，沪指急挫和人民币贬值损及人气
中国汇市：月末购汇与套利盘驱动人民币收跌，交投趋于谨慎
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巴西股市：巴西指标股指Bovespa指数 收低1.79%，报46,907.68点。
巴西汇市：拉美汇市兑美元贬值约2.5%，此前巴西财长Joaquim Levy暗示，政府无意维护本币汇率强于其应有的市场水平。雷亚尔兑美元 收盘报2.6886/94，上交易日收盘报2.6113/21。
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南非股市：小幅上涨，由矿业股带动大盘上扬。在政府调降燃料价格之后，股市可望在未来数日内继续上涨。指标Top-40绩优股指数 收涨0.76%至45,111.03点。综合指数 涨0.63%，至51,266.81点。
南非汇市：兰特兑美元下挫，良好的贸易数据未能抵销新兴市场货币沽压
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印度股市：下跌逾1.6%，因ICICI Bank和 Bank of Baroda财报令人失望，而Coal India则因政府折价售股而下跌。NSE指数 终场跌1.6%，报8,808.90点，中止连涨10日，并创下1月6日以来最大单日跌幅。BSE指数 跌1.68%，报29,182.95.点。指数1月上涨6.1%，周线上涨0.3%。
印度汇市：卢比兑美元 回吐稍早涨幅持平在61.86/87，因股市疲软的影响。进口商的月底美元需求也给卢比压力。
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俄罗斯股市：指标RTS指数 跌1.35%，报737.350点；MSCI明晟俄罗斯指数 挫低1.83%，报401.79点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 贬值0.26%，报68.9105卢布；卢布兑欧元 贬值0.38%，报77.9700卢布。(完)
(整理 李婷仪 审校 孙茉莉)