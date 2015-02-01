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亚洲 | 2015年 2月 2日 星期一 07:20 BJT

****日韩经济指标预测--2月2日-2月9日****

以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程：  
    
    GMT时间  经济指标/活动                          公布时段      预估值       前值
    
    2月2日当周
    
    2月2日(一)
    0000 韩国汇丰/Markit制造业PMI                      1月         --          49.9
    0135 日本制造业采购经理人指数(PMI)                 1月         --          52.1 
    2300 韩国消费者物价指数(CPI)(较上月)               1月       +0.4%         持平
                              (较上年同期)                       +0.9%        +0.8%
    
    2月3日(二)
    2100 韩国外汇储备(亿美元)                          1月         --       3,635.9
    
    2月4日(三)
    0130 日本加班工资(较上年同期)                     12月         --         -0.9%
    2350 日本投资外国债券(亿日圆)                     一周         --       买超456
         外国投资日本股票(亿日圆)                                  --     买超4,669
    
    2月5日(四)
    2350 日本外汇储备(亿美元)                          1月         --        12,605
    
    2月6日(五)
    0500 日本同时指标(较前月)                         12月         --          -1.0
             领先指标(较前月)                                      --          -0.7 
    
    2月9日当周
    
    2月8日(日)
    2350 日本银行放款余额(较上年同期)                  1月         --         +2.6%
    2350 日本未经季节调整的经常帐(亿日圆)             12月         --     盈余4,330
    
    2月9日(一)
    0500 日本消费者信心指数                            1月         --          38.8
    0500 日本服务业景气判断指数                        1月         --          45.2(完)
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