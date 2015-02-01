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亚洲 | 2015年 2月 2日 星期一 07:21 BJT

标题新闻：澳洲1月制造业指数上升2.1点至49.0，因澳元下跌提振出口及房地产市场强劲--AIG

注：AIG为澳洲工业集团(Australian Industry Group)

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