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亚洲 | 2015年 2月 2日 星期一 07:33 BJT

《全球汇市》日圆全线走坚，中国增长忧虑压低澳元

油价周五大涨8%，也未能给予加元太大提振，加元兑美元 仍徘徊在近六年低点1.2800加元。

分析师多怀疑澳洲央行将会成为下一个加入宽松行列的央行。澳洲央行周二将召开会议，许多人认为该行可能调降指标利率0.25个百分点至2.25%，或者是提出未来数月宽松政策的规划。

鉴于当前情势，投机客已经建立大量的澳元空头仓位；澳元上周一度跌至六年低点0.7720美元，目前报0.7771。

亚洲焦点仍在于中国，0145GMT将有汇丰中国1月制造业采购经理人指数(PMI)出炉，今日稍晚则有许多欧元区PMI报告。

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1311 1.1286 +0.22 -6.50 1.2097

美元/日圆 117.22 117.44 -0.19 -2.06 119.68

欧元/日圆 132.59 132.54 +0.04 -8.42 144.78

美元/瑞郎 0.9220 0.9206 +0.15 -7.25 0.9941

英镑/美元 1.5079 1.5066 +0.09 -3.17 1.5573

美元/加元 1.2684 1.2730 -0.36 +9.18 1.1618

澳元/美元 0.7765 0.7766 -0.01 -4.93 0.8168

新西兰元/美元 0.7255 0.7258 -0.04 -6.95 0.7797

澳元/日圆 91.020 91.200 -0.20 -6.88 97.750

新西兰元/日圆 85.040 85.240 -0.23 -8.86 93.310

英镑/日圆 176.76 176.94 -0.10 -5.16 186.38

澳元/新西兰元 1.0696 1.0688 +0.07 +2.17 1.0469

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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