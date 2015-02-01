欧洲经济：欧洲央行QE政策将帮助避免通缩--央行执委普雷特

路透柏林1月30日 - 欧洲央行(ECB)执委普雷特在南德日报(Suddeutsche Zeitung)周六刊载的一访谈中，为ECB购买公债的决定进行了辩护，称这是预防性措施，用于防止欧元区陷入通缩循环。

“如果欧元区通胀率上升到4%，那么每个人都会预期欧洲央行会有所行动。所以，当通胀率降至零时，欧洲央行也须行动。”普雷特表示。

普雷特说，通货紧缩“是恶性循环，会导致经济崩溃和失业增加。这是1930年代美国大萧条给我们的教训。”

“未雨绸缪要好过后知后觉，”普雷特表示，并称他预计欧洲央行的量化宽松决策将在未来几个月内帮助欧元区经济成长。