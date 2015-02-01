《焦点》OPEC原油1月产量增加，主要成员国拒绝支撑油价的立场坚定

* 日供应增加13万桶，安哥拉带头增加

* 沙特和其它海湾成员国保持产量稳定至小增

* 伊拉克出口在12月大增后下滑

* OPEC日产量较3,000万桶的目标高出37万桶

路透伦敦1月30日 - 路透调查显示，石油输出国组织(OPEC)本月石油供应有所上升，因安哥拉出口增加且沙特阿拉伯和其他海湾产油国产量稳定至小增，这说明重要成员国仍坚守拒绝支撑油价的立场。

OPEC在11月会议上决定专注在市场份额而非减产，尽管伊朗和委内瑞拉等成员国担心石油收入下滑。

调查显示，OPEC的1月日均产量为3,037万桶，高于12月修正后的3,024万桶。此次调查基于船运数据以及从石油公司、OPEC和咨询公司消息人士那里得到的讯息。