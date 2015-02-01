《焦点》OPEC原油1月产量增加，主要成员国拒绝支撑油价的立场坚定

标题新闻：标普确认意大利BBB-/A-3评级，展望为稳定
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* 日供应增加13万桶，安哥拉带头增加
* 沙特和其它海湾成员国保持产量稳定至小增
* 伊拉克出口在12月大增后下滑
* OPEC日产量较3,000万桶的目标高出37万桶
路透伦敦1月30日 - 路透调查显示，石油输出国组织(OPEC)本月石油供应有所上升，因安哥拉出口增加且沙特阿拉伯和其他海湾产油国产量稳定至小增，这说明重要成员国仍坚守拒绝支撑油价的立场。
OPEC在11月会议上决定专注在市场份额而非减产，尽管伊朗和委内瑞拉等成员国担心石油收入下滑。
调查显示，OPEC的1月日均产量为3,037万桶，高于12月修正后的3,024万桶。此次调查基于船运数据以及从石油公司、OPEC和咨询公司消息人士那里得到的讯息。
OPEC于11月27日开会决定维持产量目标每日3,000万桶不变，这打击油价跌至四年低位接近每桶71美元。自那之后，原油价格 在1月13日跌至近六年低位45.19美元，周五在49美元以上交投。
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