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亚洲 | 2015年 2月 2日 星期一 07:59 BJT

《中国报摘》--中国证券报2月2日

* 头版头条:

--记者获悉，“一带一路”建设步入新阶段，详尽规划呼之欲出；思路是：对外互联互通，推动沿线各国发展战略对接，实现经济共同发展，打造利益共同体；对内深化中国内陆和沿边开放，通过“一带一路”建设实现向西开放，提升沿海开放水平。

* 其他:

--深圳证券交易所和港交所目前已完成深港通方案设计并启动技术系统开发，待两地监管机构批准后，将组织市场业务和技术准备，积极推动实施。 　　--中国社会科学院教授刘煜辉认为，人民币兑美元汇率会保持相对稳定，难以出现趋势性贬值。核心逻辑在于全球经济G2(经济双中心)格局不可逆，客观上会强化人民币对美元事实上的盯住机制。

--国土资源部近日发布的统计数据显示，去年全国国有建设用地批准面积为近三年同期最低水平，供地结构出现变化。具体来看，全年共供应建设用地61万公顷，同比下降16.5%；其中房地产用地15.1万公顷，同比下降25.5%。

--国务院发展研究中心主任李伟表示，国有企业‘重资产、顺周期、难调整’的发展特征，使其在经济调整期仍然存在着陷入新一轮困境的风险。

--中金黄金 预计，2014年归属于上市公司股东的净利润同比减少80%，主要原因是公司主要产品黄金和副产品铜受市场影响，价格有较大幅度下跌及对部分资产提取减值。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘　　 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘　　 (整理 边竞; 审校 杨淑祯)
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