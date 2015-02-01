《中国报摘》--中国证券报2月2日

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因巴拿马和小型船舶运费下降
路透5月5日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五下跌，因海岬型船舶运费上升未能抵消巴拿马型和小型船舶运费下跌的影响。
* 头版头条:
--记者获悉，“一带一路”建设步入新阶段，详尽规划呼之欲出；思路是：对外互联互通，推动沿线各国发展战略对接，实现经济共同发展，打造利益共同体；对内深化中国内陆和沿边开放，通过“一带一路”建设实现向西开放，提升沿海开放水平。
* 其他:
--深圳证券交易所和港交所目前已完成深港通方案设计并启动技术系统开发，待两地监管机构批准后，将组织市场业务和技术准备，积极推动实施。 --中国社会科学院教授刘煜辉认为，人民币兑美元汇率会保持相对稳定，难以出现趋势性贬值。核心逻辑在于全球经济G2(经济双中心)格局不可逆，客观上会强化人民币对美元事实上的盯住机制。
--国土资源部近日发布的统计数据显示，去年全国国有建设用地批准面积为近三年同期最低水平，供地结构出现变化。具体来看，全年共供应建设用地61万公顷，同比下降16.5%；其中房地产用地15.1万公顷，同比下降25.5%。
--国务院发展研究中心主任李伟表示，国有企业‘重资产、顺周期、难调整’的发展特征，使其在经济调整期仍然存在着陷入新一轮困境的风险。
--中金黄金 预计，2014年归属于上市公司股东的净利润同比减少80%，主要原因是公司主要产品黄金和副产品铜受市场影响，价格有较大幅度下跌及对部分资产提取减值。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (整理 边竞; 审校 杨淑祯)
路透5月5日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五下跌，因海岬型船舶运费上升未能抵消巴拿马型和小型船舶运费下跌的影响。
路透新加坡5月5日 - 近月东方-西方套利价差升至约四个月高位，因 新加坡供给下降之际供应商寻求锁定6月替代船货。普氏窗口的需求强劲 ，而且对船用燃料油的需求也很坚挺。 但贸易商表示，西北欧海运费高企，在目前的价格水平，套利活动 将会有限。 6月东方-西方价差 升至1月13日以来的最高每吨29.75美 元，比前一日高出0.50美元。 行业消息人士称，Koch周四租用了MT Artois号油轮，5月30日之前从 鹿特丹运输最多27万吨燃料油前往新加坡。 6月燃料油黏度差 跌至每吨9.25美元，脱离了前一日 创下的约两年高位。 对低粘度燃料油买兴的上升，本周提振了燃料油黏度差。 周五普氏窗口报告有八笔船货交易，总计12万吨380-cst燃料油和4万 吨180-cst燃料油成交。 周五的成交量是4月25日以来最高的。 兴隆是今天主要的买家，买走6万吨380-cst燃料油和2万吨180-cst燃 料
路透新加坡5月5日 - 亚洲柴油现货价差周五持稳，因随着科威特石 油公司将重启一座原油蒸馏装置，供给开始恢复正常水平。不过贸易商表 示，来自孟加拉的现货需求支撑价差。 孟加拉石油公司正在标购68-86万吨含硫500ppm柴油，和10万吨航煤 。 招标并未说明船期，但一新加坡的贸易商表示可能是在今年下半年运 抵孟加拉。 印度斯坦石油公司(HPCL)董事长表示，该公司计划在2022年之启用Ra jasthan炼厂。 他还表示，该炼厂计划每年生产400-500万吨的汽油和柴油。 三位直接知情人士称，科威特石油公司计划在下周重启Mina Al-Ahma di炼厂的一座原油蒸馏装置。 一位消息人士称，该装置已经关闭了约30日进行例行维护，将在5天 内恢复运行。 荷兰咨询机构PJK International的数据显示，截至周四的一周阿姆 斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区的柴油库存增长8.3%至9月以来的最高。 新加坡现货市场上有一笔柴油交易达成，没有