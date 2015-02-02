《台湾报摘》--工商时报、经济日报2月2日

*工商时报：
--尽管国际金融动荡不安，但根据台湾金管会掌握的统计显示，至1月29日，外资累计净汇入已达1,951.5亿美元，突破去年7月1,948.36亿美元、再创新高；估算元月外资约加码汇入台湾逾27亿美元。
--行政院长毛治国日前首次听取房地合一课税方案简报，但并未拍板定案，责成财政部更周密规划，以免打击面太大。政院高层表示，房地合一税改不会一步到位，以抓大放小、轻税简政为大原则，未来课税范围，追溯期，一屋免税，必要费用减除等将再检讨，不排除更放宽且合理安排，让税改上路顺畅。
--市场偏向预期升息时间延后，加上资金流入东北亚明显，今年来公司债定价趋下滑，最新定价的远东新无担保公司债，利率1.38%符合市场预期，并且较去年的定价水准平均约下降1-2码（1码为0.25个百分点），显示有利企业发债，取得相对便宜资金。
*经济日报：
--财政部日前评估去年岁入执行结果，中央政府虽有税课收入报佳音，超征约700亿台币，非税课收入却可能短征600亿，换算岁入实际净增数（包括税课收入与非税课收入），恐怕不到百亿台币。
--金管会全面紧盯金融业不动产风险，今年度金检重点将锁定金控集团的不动产、高风险产业及企业集团等三大类的集中度风险控管，藉以提醒各金控注意不动产价格及景气波动可能带来的风险。
--因应新版巴塞尔协定，九家公股行库未来筹资需求估达上千亿台币。面对公股行库资本不足问题，财政部破天荒协调主计总处将行库去年缴库盈余退回，用来提高资本，并将采三措施增强公股行库资本。(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
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(记者 董永年; 审校 张喜良)